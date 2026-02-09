Las empresas Disgobe y Ardora, propuestas para recibir el galardón de Vigués Distinguido

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este lunes nuevas propuestas para la recepción del galardón de "Vigués Distinguido". Se trata, en este caso, de dos candidaturas relacionadas con el ámbito empresarial, con más de medio siglo de trayectoria en este sentido.

Disgobe, distribuidora de bebidas y alimentación, se fundó en 1975 en Vigo. Comenzó en un bajo en la ciudad y, paulatinamente, fue ampliando sus servicios a toda la provincia: "Trabajan más de 150 personas con más de 40 camiones", puntualizó Caballero. "Es de la familia de Horacio Gómez", anotó.

Por otro lado, el primer edil vigués anunció a Ardora, empresa viguesa especializada en la venta de motores y maquinaria destinada al sector naval e industrial, así como al mantenimiento y reparación de equipos. Esta sociedad, añadió Caballero, también está vinculada a una familia con una larga trayectoria empresarial en la ciudad.