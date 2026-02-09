Detenida en Vigo una mujer que usaba identidad falsa y tenía una orden de extradición de Andorra

Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a una mujer con nueve requisitorias judiciales pendientes y que utilizaba documentación falsificada para trabajar en una empresa de la localidad. Asimismo, también fue detenido un varón que la acompañaba en el momento de su identificación y sobre el que pesaba una orden de Búsqueda, Detención e Ingreso en Prisión emitida por un juzgado de Vigo.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, la investigación se inició tras recibirse información sobre una mujer que

estaría trabajando en una empresa de Vigo utilizando una identidad posiblemente fraudulenta.

El análisis de la documentación que esta mujer había aportado a la empresa permitió comprobar que la fotografía del DNI facilitado por la empleada no coincidía con la titular real del documento, lo que confirmó la usurpación de identidad.

Por este motivo, los agentes identificaron a la mujer y procedieron a su detención. En el momento del arresto, iba indocumentada y facilitó un nombre falso.



La Policía comprobó en Comisaría que la detenida acumulaba ocho órdenes de búsqueda, detención y personación, además de una orden de extradición emitida por las autoridades de Andorra. La mayoría de las requisitorias estaban relacionadas con delitos de estafa.

Durante la intervención se localizaron diversos documentos de identidad pertenecientes a terceras personas, cuyo grado de vinculación con los hechos se encuentra actualmente siendo investigado. Ambos fueron puestos a disposición judicial decretándose para el varón el ingreso en prisión.