Cuenta atrás para la modernización del Puerto de Vigo: cinco actuaciones clave y 6 millones de inversión

El puerto pesquero de Vigo afronta una etapa clave en su modernización. La Autoridad Portuaria impulsará un "ambicioso" plan de obras que supondrá una inversión total cercana a los seis millones de euros en los próximos meses.

Este paquete de inversiones fue presentado este lunes durante el Consejo Asesor del Puerto Pesquero y tiene el objetivo de optimizar la operatividad logística, reforzar la seguridad de las instalaciones y mejorar significativamente las condiciones de trabajo de los profesionales del sector.

Según ha informado la Autoridad Portuaria (APV) en una nota de prensa, el proyecto de mayor envergadura logística es la mejora de los muelles de carga de la lonja y el mercado. Esta obra, que cuenta con un presupuesto de 1,45 millones de euros, se iniciará en marzo de 2026 y contempla la sustitución de 75 nuevos muelles equipados con abrigos, puertas seccionales y pasarelas abatibles.

Asimismo, se invertirá 1,33 millones de euros en la urbanización de la explanada anexa a la lonja. Se adaptará la parcela a operaciones logísticas de minoristas, aunque el proyecto destaca por su vertiente social: se creará un paseo marítimo de 125 metros de largo con un sendero ciclista y zonas ajardinadas.

En cuanto a la seguridad, se mejorará el sistema de Protección Contra Incendios (PCI) del mercado, con un presupuesto de 2,21 millones de euros. Esta intervención incluye la instalación de difusores especializados y la reprogramación de los sistemas de control.

Finalmente, el plan contempla la adecuación de la nave de redes, con una inversión de 0,86 millones de euros. Este espacio se transformará en un centro logístico para el almacenamiento de redes y contará con un área específica para el colectivo de rederas, dotada de vestuarios y una pérgola exterior para mejorar sus condiciones de trabajo al aire libre.

El grueso de las actuaciones comenzará a ejecutarse entre marzo y abril de 2026, y los plazos de ejecución oscilan entre los 3 y los 11 meses. Estas actuaciones se verán complementadas con otras tantas que serán licitadas en los próximos meses. La inversión total alcanzará los 12 millones de euros.