El Concello de Vigo inicia una reordenación urbanística entre Travesía y Aragón

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este lunes una reordenación urbanística en el entorno comprendido entre Travesía de Vigo y Aragón. Se trata de una superficie de 38.000 metros cuadrados.

De la citada superficie, un 45% se destinará a vivienda y, el porcentaje restante, a uso del sector terciario: "Mejoraremos la calidad de vida con nuevos espacios verdes", anunció Caballero. "Además, el 30% del suelo residencial se destinará a viviendas de protección, es decir, entre 65 y 80 viviendas", precisó el alcalde olívico.

Por último, Caballero anunció también la creación de una nueva zona comercial y de ocio, así como de nuevas conexiones viarias y peatonales que mejorarán "de forma muy importante" el trayecto hacia el colegio Frian Teis.