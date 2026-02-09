Caballero, sobre la Xunta: "No quieren pagar la obra de Balaídos y trabaja activamente para que Vigo no sea sede"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que la Xunta de Galicia no quiere pagar parte de la obra para la ampliación de la grada de Tribuna del estadio municipal de Balaídos y ha señalado que "están trabajando activamente para que Vigo no sea sede del Mundial".

Así lo ha asegurado después de que la delegada territorial, Ana Ortiz, señalase esta mañana durante un desayuno informativo con los medios de comunicación que no han recibido el proyecto y que, si el regidor quiere financiación, que la solicite a la Xunta.

"Nosotros ya estamos haciendo la obra, le envío mañana el proyecto para que pague la tercera parte del traslado del tubo de desagüe que hay justo delante de Balaídos y ya está", ha sentenciado Caballero. Según el alcalde, desde la Xunta dicen que sí que pagarán cuando Vigo sea sede del Mundial, "y ahí está la mentira".

"No nos van a declarar de forma inmediata sede del Mundial y, por tanto, si no iniciamos la obra ahora no estaremos en tiempo y plazo para cumplir con los requisitos de la FIFA", ha avanzado el regidor, que vincula que desde la RFEF "no quieran enviar el nombre de Vigo como candidata" porque, en ese caso, "la Xunta tiene que pagar y no quieren".

"Rueda y Louzán están de acuerdo para que Vigo de ningún modo sea sede del Mundial", ha lamentado, pero desde el Concello ya iniciaron la obra porque no los van a "coger desprevenidos", y ha insistido en que la Xunta "empiece a pagar de forma inmediata".

"Yo le envío mañana mismo lo que cuesta la obra y a partir de ahí que empiecen a pagar para poder hacer el resto de la obra", ha sentenciado.

Vivienda

Sobre la vivienda, asunto que ha centrado gran parte de la intervención de Ana Ortiz con los medios, en la que ha manifestado que la Xunta tiene cerca de 1.000 pisos en construcción o licitados en Navia, más otros 4.300 proyectados en la ciudad, Caballero ha culpado a la delegada de "inventar cosas".

El regidor olívico ha insistido en que el Gobierno gallego solo ha construido 62 viviendas públicas desde 2009 y que ahora en Navia está acometiendo "poquito más de 200". Además, ha insistido en que el resto de viviendas se van a hacer "dentro de mucho tiempo" y ha constatado que son "falsedades tras falsedades".

Además, Caballero ha constatado que la Xunta encarga a Ana Ortiz, que es "un cargo político muy menor", realizar esas declaraciones, y ha remarcado que la administración autonómica está "tomando el pelo" a los vigueses.