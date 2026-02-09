El BNG se desmarca en Vigo del frente de izquierdas que propone Gabriel Rufián

La líder nacionalista mantuvo esta mañana un encuentro con la prensa en Vigo, en donde fue preguntada sobre la iniciativa que impulsa el catalán. Al respecto, Pontón mostró su respeto a estos proyectos, pero añadió que el Bloque "se mueve en otra clave".

Para ella, tal y como recogió Europa Press, el BNG es una fuerza nacionalista que trata de mejorar la posición de Galicia a nivel estatal y que defiende los intereses de los gallegos en Madrid, por lo que seguirá acudiendo a las urnas con sus siglas.

Pontón también ha sido preguntada por las elecciones en Aragón, mostrando su "preocupación" por el incremento de la "extrema derecha", después de que Vox pasase de siete a 14 diputados.

Pese a todo, ha subrayado que en Galicia el mapa electoral es "muy diferente" al estatal, ya que esas fuerzas políticas "no tienen ningún tipo de representación".

Acuerdos con Altri

En la misma comparecencia en la ciudad olívica, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, retó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a hacer públicos esta semana los acuerdos con la multinacional pastera Altri para "no tener que esperar a que la justicia le obligue".

Todo lo anterior, tras conocerse el fin de semana que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitió a trámite el recurso del BNG para acceder al acuerdo entre el Gobierno autonómico y Altri a través de la sociedad Impulsa.

Para la líder nacionalista, esta "opacidad" lo que demuestra, a su juicio, es que el acuerdo es "beneficioso" para la empresa pero "perjudicial" para Galicia.

Ana Pontón ha criticado que Rueda exija transparencia al Ejecutivo central pero no la aplique en la Comunidad, teniendo el documento de Altri "encerrado bajo siete llaves". "La sociedad gallega tiene derecho a saber a qué se comprometieron con Altri", ha insistido.