La Policía de Vigo intercepta a individuo quebrantando la orden de alejamiento de su expareja

La Policía Local de Vigo interceptó a un hombre quebrantando, en pleno centro de la ciudad, una orden de alejamiento de su expareja. Concretamente, el individuo, que responde a las iniciales D. D. A. L. R, de 27 años de edad, fue identificado en un establecimiento comercial de Urzáiz a media tarde de este pasado martes.

Cabe destacar que, en la misma mañana, se había celebrado una vista judicial por diligencias previas por quebrantar la orden reseñada.

Debido a que la mujer se encontraba de espaldas, los agentes no pudieron reconocerla en primera instancia, sin embargo, una vez que esta se giró, constataron que se trataba de la expareja del posteriormente detenido.

Tras realizar la preceptiva consulta telemática, se comprobó que al hombre le constaban dos señalamientos: Prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior de 200 metros a su domicilio o a lugares frecuentados por ella. También de comunicarse con la víctima. Ambos mandatos fueron decretados por el Juzgado de Violencia Sobre la mujer número 1 de Vigo.

Por lo anterior, se procedió a la detención del varón por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena.