Vigo realizará su propia tasación del Ifevi si la Xunta no accede esta semana a una independiente

El Concello de Vigo advierte a la Xunta: si no accede a contratar una empresa homologada por un tasador independiente para valorar la aportación de cada entidad al Instituto Feiral de Vigo (Ifevi), la corporación local realizará su propia tasación. Así lo ha manifestado este miércoles la concelleira responsable del Área de Urbanismo y Vivienda, María José Caride.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, la política socialista ha recordado que este martes trasladaron la propuesta de una tasación independiente en la reunión del patronato del Ifevi, siendo rechazada por la Xunta. "Esperamos que acepten esta solicitud esta misma semana", ha afirmado Caride.

En caso de que el gobierno gallego no acceda, la concelleira de Vigo ha advertido que el Concello realizará su "propia valoración". "Más que necesaria ante los errores detectados en la valoración de parte que se nos entregó ayer", ha asegurado Caride. Cabe recordar que la Xunta valoraba en un primer momento la aportación municipal en apenas 1,7 millones y ahora la estima en 14,9 millones de euros.

"El Concello de Vigo está comprometido con la ampliación del Ifevi para garantizar la continuidad y el futuro de Conxemar", ha añadido la responsable de Urbanismo, que ha subrayado que para construir el nuevo pabellón, que financiará la Zona Franca tras incorporarse al patronato, antes "es preciso clarificar las aportaciones de cada patrono".

La corporación local trata así de evitar un reparto desigual de los miembros que componen el organismo de gobierno del Ifevi. "La Xunta se adjudicó el 64% de los patronos, nueve miembros de los 14 que componen el patronato. Mientras, el Concello de Vigo, que ha aportado el 56% de todo lo edificado en el Ifevi y que es el propietario del suelo, tiene solamente un representante", ha lamentado Caride.

"La Xunta bloquea un nuevo acuerdo al negar una tasación independiente. Una negativa inexplicable", ha concluido la concelleira, que reclama al ejecutivo autonómico que "deje de enredar y falsear la situación patrimonial del Ifevi". "Clarifiquemos la situación para poder desarrollar un nuevo acuerdo", ha afirmado.