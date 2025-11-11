La Xunta alerta de "graves daños" en dos válvulas que regulan el flujo de Eiras a la ETAP de Vigo

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remitido este martes una carta al alcalde de Vigo, Abel Caballero. La responsable de la Xunta ha urgido al Concello a adoptar medidas ante las deficiencias que presentan dos de las cuatro válvulas de la presa de Eiras que regulan el flujo hacia la estación potabilizadora (ETAP).

Según señala en la misiva, los técnicos han comprobado que esas válvulas "presentan graves daños" y que fueron instaladas hace casi 50 años (en 1977), "por lo que presentan un deterioro estructural generalizado que exige su reparación". El Concello de Vigo se reservó para sí, en exclusiva, la operación de estas válvulas, han matizado fuentes de la Consellería.

"No le oculto que nos sorprende enormemente que, a pesar de manipularse estos dispositivos de modo habitual por parte del Concello de Vigo, nunca se notificase la existencia de estas graves incidencias, que podrían comprometer el servicio que se dispensa a la ciudadanía de Vigo y su área metropolitana", ha apuntado Vázquez.

Según ha trasladado la titular de Medio Ambiente, la Xunta no ha podido detectar esos problemas hasta ahora "por los obstáculos sistemáticos" del gobierno local. En ese sentido, ha recordado que de, a pesar de que el Concello entregó las llaves de la presa en 2023, "tras varias resoluciones judiciales en su contra", los técnicos de la Xunta encuentran "dificultades de acceso" que impiden su trabajo.

De hecho, no ha sido hasta este año 2025 cuando, por primera vez, pudieron realizar inspecciones integrales de la infraestructura, "incluyendo la zona donde se encuentran las válvulas".

"En una primera inspección, se ha detectado la rotura de una de las válvulas, que presentaba además un avanzado estado de oxidación. En consecuencia, Augas de Galicia extremó el seguimiento y revisión de estos elementos y, en una nueva inspección, se constató una fuga ocasionada por el deterioro estructural de una segunda válvula", expone la conselleira en su carta.

Ángeles Vázquez ha trasladado la "preocupación máxima" de la Xunta que, ha añadido, "debería ser compartida por el Ayuntamiento". En esta línea, ha recordado que el propio Abel Caballero mostró este verano y principio de otoño su inquietud por la sequía: "Esa legítima preocupación contrasta de modo muy llamativo con el deficiente mantenimiento de una infraestructura fundamental, como es la presa de Eiras".

Finalmente, por todo lo anterior, Ángeles Vázquez ha solicitado al regidor olívico mantener "a la mayor brevedad posible" una reunión de coordinación para garantizar el abastecimiento de agua a Vigo y la comarca.