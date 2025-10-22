El tiempo en Vigo: Tras las primeras lluvias de octubre, ¿vuelve la estabilidad?

Las lluvias de esta semana terminaron por destronar al "veroño" que había encontrado acomodo en la ciudad olívica y que estaba dejando un otoño con unos valores y sensación térmica más propios de la primavera.

Sin embargo, parece que la situación podría cambiar. No será radicalmente, pero sí parece que las lluvias irán perdiendo fuerza de cara al segundo tramo de la semana.

Así, este miércoles amanecimos en Vigo con cielos cubiertos y alguna precipitación débil puntual. Las temperaturas, eso sí, siguen siendo bastante agradables para la época del año en la que nos encontramos: 18 de mínima y 21 de máxima.

Parece que la estabilidad ganará terreno este jueves. La previsión es de alternancia de nubes y claros para mañana, con temperaturas que bajarán a 15 grados en la parte baja del mercurio y máximas que se quedarán en los 20.

Ya el viernes, a las puertas del fin de semana, los cielos evolucionarán a nublados y los termómetros seguirán cayendo: hasta los 18 de máxima y hasta los 14 de mínima.