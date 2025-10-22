El chef Pepe Solla, nuevo padrino del Banco de Alimentos para su Gran Recogida de 2025

Cuenta atrás para la Gran Recogida del Banco de Alimentos 2025. Este jueves, la organización ha presentado a su nuevo padrino para la campaña que se celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre: el chef pontevedrés Pepe Solla.

Durante un acto celebrado en el almacén de Lavadores, en Vigo, el cocinero recibió el peto azul que lo acredita como embajador de la campaña solidaria de manos de los responsables del Banco de Alimentos. Así, toma el relevo de la anterior madrina: la actriz, presentadora y modelo, Diana Nogueira.

"Aunque mi dedicación profesional es la alta gastronomía, la que consideramos como el lujo y el ocio, aquí estamos hablando de todo lo contrario: de las necesidades, de las carencias, de las faltas", ha afirmado Pepe Solla, que se siente "honrado" por haber sido escogido como embajador de la Gran Recogida.

Su conocimiento de la cadena alimentaria, debido a su profesión, fue una de las razones por las que el Banco de Alimentos lo ha elegido como padrino. "Su conocimiento exhaustivo de la alta cocina aportan una visión y unos ingredientes que encajan perfectamente a nuestra causa: alimentar a personas en situación de vulnerabilidad", ha indicado su presidente, José Ramón Santamaría.

Pepe Solla, junto a los voluntarios del Banco de Alimentos de Vigo

El cocinero ha visitado las instalaciones, donde diversos voluntarios le han explicado los procedimientos del almacén desde donde el Banco distribuye alimentos a ese "8% de la población que está en situación de pobreza severa", dato aportado por Solla, que aportó una serie de cifras sobre el desperdicio de alimentos para concienciar a la población.

En concreto, ha citado los kilos de pescado que se despilfarran a diario. También ha destacado los 1.300 millones de toneladas en el mundo que acaban en la basura y que "podrían alimentar a toda la población de África durante un año".

Pepe Solla, en el almacén de Banco de Alimentos en Lavadores, Vigo

"Es increíble que exista pobreza extrema, personas que se mueren de hambre y se desperdicien tantos kilos de alimentos, en concreto, el 40% se despilfarra en los hogares", ha añadido el chef, que, ante la imposibilidad de estar a pie de supermercado por encontrarse en un congreso en Turquía, apoyará la campaña a través de sus redes sociales y por streaming.

Se necesitan voluntarios

El Banco de Alimentos ha recordado que aún se necesitan 500 voluntarios y voluntarias para alcanzar la cifra de 2.500 para poder desarrollar con éxito la Gran Recogida de 2025. De esta forma, podrán cubrir los 151 supermercados de toda la provincia adheridos a la campaña.

A día de hoy todavía faltan por asignar una veintena de turnos y los del mediodía siguen siendo los más complicados. Cualquier persona puede apuntarse como voluntario a través de la una app informática o llamando al 986263022.