Parte del equipo médico que practicó una intervención cardiovascular a una embarazada en Vigo.

Parte del equipo médico que practicó una intervención cardiovascular a una embarazada en Vigo. Sergas

Nace sana en Vigo tras someterse la madre a una operación cardiovascular cuando estaba embarazada

Se trata de un hito médico pues la dolencia en cuestión tiene una incidencia de apenas 2-3 casos por cada 100.000 habitantes al año y una mortalidad muy elevada

Hito médico en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro: Una bebé nacía completamente sana tras someterse la madre, cuando todavía era gestante, a una compleja operación cardiovascular de la que dependía su propia vida y, por extensión, la de su hija.

Según fuentes del hospital, el caso comenzó el 1 de mayo de este año, momento en el que la paciente, que contaba 24 semanas de embarazo, ingresaba en el Álvaro Cunqueiro por un síndrome aórtico agudo -concretamente, una disección aórtica aguda de tipo A-. Esta se trata de una dolencia con una incidencia de apenas 2-3 casos por cada 100.000 habitantes al año y con una mortalidad "muy elevada", según las mismas fuentes, en las primeras horas. Por lo anterior, requiere de intervenciones quirúrgicas urgentes.

Ante esta situación, el equipo médico decidió llevar a cabo una intervención cardiovascular sin cesárea previa y teniendo en cuenta que la parada circulatoria interrumpiría temporalmente el flujo sanguíneo al feto durante unos 30 minutos.

La cirugía se practicó con una hipotermia controlada a 28 grados y un estricto manejo de la presión arterial con el objetivo de preservar los órganos vitales de madre y feto. Los doctores Francisco Estévez y Rocío Casais junto a los anestesistas José Luis Barreiro e Iria de la Torre fueron los líderes del equipo médico.

Los facultativos realizaron una esternotomía, emplearon circulación extracorpórea y aplicaron una parada circulatoria completa. Todo enfriando previamente a la paciente y protegiendo su circulación cerebral.

La mujer llegó a recibir el alta hospitalaria el 14 de mayo y continuó con su embarazo sin incidencias. Regresó el 5 de agosto para una cesárea programada, fruto de la cual nacería su hija: Una niña sana que evoluciona de manera normal.