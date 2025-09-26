El Gran Vía de Vigo, premio a la Mejor Renovación o Ampliación Centro o Parque Comercial

La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) entregó este jueves los Premios AECC durante la clausura del XXI Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, celebrado en Madrid con la presencia de más de 1.400 profesionales del sector de los centros y parques comerciales.

Con más de 100 candidaturas presentadas, el galardón a la Mejor Renovación o Ampliación Centro o Parque Comercial ha recaído en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

Los Premios AECC reconocen a los proyectos acciones, servicios y soluciones que, por su calidad, criterios de ESG, o por su carácter innovador, son la punta de lanza de los centros y parques comerciales en nuestro país.