Una "gordofobia" que no cesa contra el portavoz del BNG en Vigo: "No cabes por la puerta"

Una vez más el voceiro del Bloque Nacionalista Galego de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha tenido que alzar la voz contra los mensajes de odio que recibe y que son muestra de la gordofobia que existe en muchas personas.

Europa Press El BNG recuerda a Abel Caballero que el idioma oficial del Concello de Vigo es el gallego

"Obeso mórbido", "ya no cabes por la puerta", o "puto gordo" son algunos de los descalificativos que Igrexas ha denunciado haber recibido en las últimas horas en la red social "X".

No sería la primera vez que el líder de los nacionalistas vigueses, formación que fue la más votada en la ciudad en los últimos comicios gallegos, recibe este tipo de mensajes. Tampoco que los denuncia.

El portavoz del BNG acusó directamente a la "dereita ultraespañolista e ós seus trolls" de estar detrás de estos mensajes, asegurando que son la prueba de su "odio reaccionario". Pese a todo, Igrexas se comprometió a no dar pasos atrás: "Pensan que van lograr que no Bloque deixemos de defender as nosas posicións. Non lles queda nada que rillar... Seguimos", concluyó el voceiro en su perfil de "X".