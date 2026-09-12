El interior de Pontevedra, en alerta naranja por altas temperaturas

La Xunta activa el aviso naranja por episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra durante este domingo. En concreto, la alarma se activa en los municipios de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Según las previsiones de MeteoGalicia, Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, con la entrada de una masa de aire cálido procedente del sur peninsular. Con ello, habrá nieblas matinales en zonas del interior, que darán paso a tiempo seco y soleado. Las temperaturas experimentarán un ascenso, más acusado en los valores máximos.

En lo que respecta a la práctica deportiva, la Xunta recomienda a la organización de las pruebas que adapte los horarios de las actividades deportivas a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud y garantizando, además, la protección de los deportistas y del público asistente.

Recomendaciones generales para la población

La Xunta informa de que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 años y los menores de cuatro años, especialmente los menores de un año; las personas que padecen determinadas patologías, como enfermedades cardiovasculares (enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica), diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o patologías similares, así como enfermedades psiquiátricas; y las personas que toman determinados fármacos, como medicamentos con efecto anticolinérgico o diuréticos, o que realizan un consumo importante de alcohol, entre otros.

También son grupos de riesgo las personas mayores que viven solas, las personas en situación de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o con un peso excesivamente bajo, los trabajadores, deportistas o aquellas personas que pasan varias horas en el exterior, entre otros.

La Consellería de Sanidade recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar las bebidas calientes, alcohólicas, el café, el té o la cola, así como las bebidas muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar las comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas. Asimismo, se recomienda utilizar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, además de sombrero, gafas de sol y cremas de protección solar, así como calzado fresco, cómodo y transpirable.

Igualmente, el organismo autonómico recomienda permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; ventilar el hogar durante las horas de menos calor y mantenerlo fresco durante el día, con las persianas bajadas; evitar las actividades al aire libre durante las horas de más calor y reducir la actividad física; y, cuando se estacione el coche, no dejar en su interior a niños ni a personas mayores con las ventanas cerradas.