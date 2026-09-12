Un detenido en Pontevedra tras agredir y empujar a su pareja

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras un incidente ocurrido en la noche del 3 de septiembre en un domicilio de la ciudad.

La intervención se inició tras el aviso de una vecina, informando de que se encontraba en la vía pública con una mujer que manifestaba haber sufrido malos tratos por parte de su pareja. La víctima relató que, tras una discusión en el domicilio, el hombre la sujetó fuertemente por los brazos y la empujó contra el suelo, provocándole arañazos en un brazo.

En el lugar de los hechos, los agentes localizaron al presunto autor, quien reconoció que había tenido una discusión con la mujer, pero alegó que esta había tropezado con la alfombra. El hombre indicó también que ambos convivían y mantenían una relación sentimental desde hacía dos meses. Finalmente, las fuerzas de seguridad procedieron a su detención para su puesta a disposición judicial.

Otras detenciones

Por otro lado, la Policía Local detuvo estos días a dos individuos que contaban con órdenes judiciales pendientes.

En el primero de los casos, los agentes arrestaron al cliente de un bar que se encontraba alterado y mostraba una actitud desafiante hacia una camarera. Tras su identificación, comprobaron que pesaba sobre él una orden de búsqueda, detención y personación.

En el segundo incidente, la patrulla acudió a un establecimiento tras recibir un aviso de que cuatro hombres intentaban acceder al local. Sin embargo, en el lugar únicamente encontraron al posteriormente detenido, pareja de la propietaria. Al verificar sus antecedentes policiales, comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, así como otra orden de averiguación de domicilio y paradero por un delito de apropiación indebida. Los agentes procedieron a su detención.