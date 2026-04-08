Empuja a su pareja en Pontevedra y él mismo solicita asistencia sanitaria para la víctima

El pasado fin de semana la Policía Local de Pontevedra detuvo a dos varones como presuntos autores de sendos delitos de violencia de género.

Una de las intervenciones policiales se produjo el pasado domingo, cuando los agentes acudieron a un domicilio alertados por vecinos que escucharon desde la calle fuertes gritos dirigidos a una mujer, acompañados de ruidos y golpes en el mobiliario.

A la llegada de los funcionarios, según recogió Europa Press, el presunto agresor mostró una actitud desafiante y se resistió activamente a la acción policial, intentando abandonar la vivienda y profiriendo graves insultos y amenazas contra los policías.

La víctima, que estaba en un estado de nerviosismo, relató a los funcionarios los insultos y agresiones físicas por parte de su pareja, que eran "continuos". Estos hechos fueron confirmados por un testigo, que confirmó que los episodios de violencia eran frecuentes, por lo que los agentes procedieron a la detención del varón.

Empujó a su pareja y esta se golpeó contra el suelo

La segunda intervención ocurrió en la madrugada del pasado 3 de abril. Ese día la Policía Local fue alertada por el 112 de que un hombre acababa de empujar a su pareja. Una vez en el lugar, el propio varón reconoció que había tenido una discusión con su mujer y que, tras empujarla, ella se había caído y se había dado un golpe en la cabeza contra el suelo.

Como consecuencia de esa caída, la víctima había sufrido una brecha en la frente, por la que sangraba de forma abundante, por lo que él mismo había solicitado asistencia sanitaria.

Los agentes se entrevistaron de forma reservada con la mujer, que confirmó la versión del supuesto agresor. Mientras ella era asistida por los profesionales sanitarios, los policías procedieron a la detención de su pareja.