El desprendimiento del techo del Teatro Principal de Pontevedra se debió a "un defecto constructivo"

El alcalde de Pontevedra y los técnicos municipales acuden al lugar del desprendimiento del falso techo. Concello de Pontevedra

El edil de Cultura del Concello de Pontevedra, Demetrio Gómez, explicó este martes los motivos del derrumbamiento del techo del Teatro Principal, ocurrido el pasado viernes y que dejó cuatro heridos.

Tras las inspecciones realizadas, se concluyó que el incidente se debió a un defecto constructivo de hace cuatro décadas: "O que podemos afirmar é que había un vicio oculto na construción do teatro que era imposible de descubrir nunha inspección ocular e en ningún tipo de inspección que se fixese. Só desmontando estas pezas de escaiola podía descubrirse", aseguró el edil.

Según los mismos informes, las piezas suspendidas se instalaron sin seguir la técnica tradicional que requiere envolver los extremos con esparto y clavar puntas. Así, la unión de dos materiales distintos con diferente respuesta a los cambios térmicos provocó el fallo de la estructura: "Aquí xuntáronse dous materiais distintos, a madeira e a escaiola que logo de 40 anos non están na mesma situación que cando se comezou, e provoca a folgura", indicó Gómez.

Cierre durante todo el verano

El teatro permanecerá cerrado, por lo menos, durante todo el verano. De cara a su reconstrucción se realizará un estudio acústico. Hasta entonces, se trasladará la actividad -o buena parte de la misma- al Pazo da Cultura.

Desde este martes y hasta junio, la programación quedará modificada de la siguiente manera:

• Ponteatro: "Os dous de sempre" (jueves 26): Se traslada al Pazo da Cultura. El inicio está previsto para las 21:15 horas.

• Jazz no Principal: Bobby Martínez y SPJ (Sábado 28): Se traslada al Pazo da Cultura. En este caso se realizará la devolución automática y se habilitará un nuevo enlace para la venta.

• Semana Galega de Filosofía: La actividad del Aula Castelao tendrá lugar en el Auditorio del Pazo da Cultura.

• Monólogo de Carlos Blanco (11 de abril): Se traslada al Auditorio del Pazo. Se seguirá el mismo procedimiento para la devolución del dinero y se enviará un nuevo enlace para la venta de entradas.

• Concerto de Primavera de la Banda de Salcedo: Pasa del Teatro al Auditorio del Pazo y se traslada del 11 al 12 de abril (18:30 horas).

• Enreguéifate (16 de abril): Se traslada al Auditorio del Pazo da Cultura.

• Concerto del CMUS "Sorpresas musicales" (16 de abril): Ofreció su traslado al Auditorio del Pazo da Cultura -21:00 horas-.

• Concerto da Filarmónica (20 de abril): Auditorio do Pazo.

• Mostra de Teatro MITTEU: Se propuso su traslado al Auditorio do Pazo los días 21, 22 y 23 de abril y los días 27, 28 y 29 de abril.

Por contra, se han suspendido, por falta de fechas, el Cineclube y Filmoteca, Gala i Ovidio, Ciclo Karma (Karmento), Benquerer, de Fran Sieira / Caamaño y Ameixeiras, Carla Lourdes y Javier Lago.