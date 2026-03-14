"¡Al campo patos!": La suspensión del partido entre el Arenas y el Pontevedra y una imagen insólita

La suspensión del encuentro que hoy -16:15 horas- iba a disputarse entre el Arenas de Getxo y el Pontevedra Club de Fútbol dejó una imagen del todo inusual: La de varios patos nadando en uno de los laterales del club vasco.

El temporal de lluvia anegó el terreno de juego, lo que motivó que los jugadores no pudiesen saltar al campo. Sí lo hizo un grupo de patos, que disfrutó de lo lindo de un nuevo emplazamiento.

La escena no pasó desapercibida en las redes: "Surrealista", escribía un usuario de X en alusión a la imagen. "Más que el Arenas, parece el Lago", respondía otro internauta.

El Pontevedra Club de Fútbol emitió un comunicado en las últimas horas alertando de la suspensión e informando de que, en los próximos días, se comunicará la nueva fecha para que ambos equipos puedan disputar -sin patos- este encuentro.