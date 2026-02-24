Desalojados 45 menores de una guardería en Poio (Pontevedra) tras detectarse una fuga de gas
Se ha localizado el origen del incidente en un problema de combustión de la caldera del centro, aunque deberá confirmarse mediante una revisión técnica más exhaustiva
45 menores y seis docentes han sido desalojados en la mañana de este martes de una escuela infantil situada en el municipio pontevedrés de Poio tras detectarse una fuga de gas en las instalaciones, según ha informado la Policía Local.
Fue al filo de las 11:30 horas de la mañana cuando se recibió la alerta, procedente del centro educativo Trastes, situado en Andurique, número 47. Acto seguido, los agentes municipales activaron el protocolo de seguridad y procedieron a coordinar la evacuación preventiva de todos los ocupantes del edificio.
Fuentes policiales recogidas por Europa Press han confirmado que no se produjeron daños personales y que los niños y el personal docente abandonaron el inmueble sin incidencias mientras se evaluaba el origen de la fuga.
Tras una primera valoración, se ha localizado el origen del incidente en un problema de combustión de la caldera del centro, aunque deberá confirmarse mediante una revisión técnica más exhaustiva.
Además de la Policía Local de Poio, hasta el lugar también se desplazaron efectivos del parque de Bomberos de Sanxenxo y patrullas de la Guardia Civil, que colaboraron en el operativo.