Desalojados 45 menores de una guardería en Poio (Pontevedra) tras detectarse una fuga de gas

45 menores y seis docentes han sido desalojados en la mañana de este martes de una escuela infantil situada en el municipio pontevedrés de Poio tras detectarse una fuga de gas en las instalaciones, según ha informado la Policía Local.

Fue al filo de las 11:30 horas de la mañana cuando se recibió la alerta, procedente del centro educativo Trastes, situado en Andurique, número 47. Acto seguido, los agentes municipales activaron el protocolo de seguridad y procedieron a coordinar la evacuación preventiva de todos los ocupantes del edificio.