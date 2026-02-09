Confirmada la condena de siete años de prisión a un hombre que vendía drogas desde su bar en Pontevedra

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena de siete años y medio de prisión a un hombre por un delito de tráfico de drogas, tras vender estupefacientes desde el bar que regentaba en Pontevedra. Además, el hombre deberá pagar una multa de más de 33.000 euros.

Así, el alto tribunal gallego ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el procesado y ha validado la resolución del tribunal provincial, que consideró probado que este hombre, al menos desde agosto de 2024, se dedicaba a vender cocaína por dosis desde el bar que regentaba en la ciudad del Lérez.

En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la Policía Nacional documentó varias transacciones de droga por dinero en el establecimiento y, en el registro del local y del domicilio del investigado, se intervinieron unos 120 gramos de cocaína, más de 300 gramos de heroína, cannabis, básculas de precisión y recortes plásticos, entre otros efectos.