Vigo alcanza el 70% de ocupación turística para este fin de semana

El buen tiempo continúa sonriendo a la ciudad de Vigo, lo cual se refleja directamente en los datos de ocupación turística. Cada vez más, la ciudad olívica se posiciona como un referente en turismo, atrayendo a visitantes de distintas partes del mundo.

Así lo ha celebrado este sábado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha informado de que la ocupación hotelera para este segundo fin de semana de septiembre es del 70%. Todo ello a "falta de las reservas de última hora".

Asimismo, el regidor destacó los datos "excepcionales" del pasado mes de agosto, cuando la ocupación media en la ciudad fue del 90%, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. "Es una subida excepcional y espectacular. Este fue el mejor agosto turístico de toda la historia de la ciudad de Vigo", aplaudió.