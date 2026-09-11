La Xunta de Galicia y Juan Manuel López-Chaves, primeras Medallas al Mérito del Camino Portugués de la Costa

Día especial en el Concello de Baiona este jueves. La sala de Capitanía Marítima acogió el acto de entrega de las primeras Medallas al Mérito del Camino Portugués de la Costa, que recibieron Juan Manuel López-Chaves -a título póstumo- y la Xunta de Galicia.

La entrega de este reconocimiento adquirió especial emoción cuando se le entregó el galardón al hijo de López-Chaves. El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, destacó la figura de su padre como el "fundador de Amigos dos Pazos y figura absolutamente pionera sin la cual no sería posible el resurgir de esta ruta".

En nombre de la Xunta de Galicia, su presidente, Alfonso Rueda, recibió la medalla. El líder autonómico destacó que el Camino Portugués de la Costa es la ruta jacobea que más crece, con 79.000 peregrinos que recogieron la compostela en lo que va de año, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2025.

El Concello de Baiona reconoció así el trabajo realizado por el Gobierno autonómico para oficializar esta ruta en 2016, así como la inversión en la señalización, acondicionamiento, conservación, infraestructuras y promoción de la misma. El presidente ha recordado que la oficialización de este itinerario "fue un trabajo en equipo" en el que colaboraron ayuntamientos, asociaciones y particulares como Juan Manuel López-Chaves.

Asimismo, ha recordado que la Xunta lleva invertidos 6,6 millones de euros en la última década en la conservación y mejora de servicios de este Camino. "Un buen ejemplo de la desestacionalización y de la internacionalización del Camino de Santiago", ha valorado Rueda.