Vigo desacelera su crecimiento turístico en 2026: registra un 12% menos de viajeros que hace un año

"Vigo registró un aumento de turistas del 10% en el mes de abril", ha afirmado este lunes el alcalde Abel Caballero, que ha celebrado el rendimiento turístico de la ciudad olívica durante el cuarto mes del año. Ahora bien, la evolución no es tan positiva si se analizan los datos acumulados este 2026, en el que Vigo registra un descenso de viajeros del 12,51%.

Así se desprende de las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante los primeros cuatro meses del año, Vigo recibió a 120.877 viajeros, mientras que durante el mismo periodo de 2025 habían visitado el Casco Vello, Samil y todos los encantos olívicos 17.284 personas más, un total de 138.161 viajeros.

Los datos de abril de 2026 muestran un crecimiento de turistas del 8,02%. Un total de 38.851 personas disfrutaron de las calles y atractivos de la ciudad, mientras que hace un año lo hacían 37.371. El 60% de los turistas fueron nacionales (23.069) y el 40% restante corresponden a residentes en el extranjero (15.782).

Ahora bien, los tres primeros meses del añorompieron la buena dinámica del turismo vigués. En marzo, se pasearon por las calles olívicas 30.988 viajeros —en 2025 fueron 37.371—; en febrero, 22.510 —un año antes fueron 31.094—; y en enero, 28.528 —en 2025 fueron 33.730—.

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Un turismo de calidad

Por otro lado, la ocupación media de los hoteles en abril se ha situado en el 64%. "Es muy significativo, somos una gran ciudad turística", ha afirmado Caballero, que ha destacado que Vigo no cuenta con la "aglomeración de turismo que se da en otras ciudades, porque tenemos un espacio muy amplio".

En esta línea, cabe resaltar que el número de pernoctaciones ha aumentado en lo que llevamos de 2026, pese al descenso de viajeros. Es decir, los viajeros duermen más noches en Vigo; en concreto, las estancias se han incrementado en un 27,8% en abril y un 4,71% durante los cuatro primeros meses del año.

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"Tenemos un turismo, en términos ciudadanos, sosegado, cómodo, perfectamente asimilable por el conjunto de la ciudad. Y generando una enorme cantidad de empleo. Es bueno para los hoteles, para los restaurantes, para las cafeterías, para la hostelería, para el comercio. Es bueno para todos", ha valorado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Plan Sostenibilidad Turística de Bouzas

Abel Caballero también ha informado este lunes de la puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Turística "Centro histórico de Bouzas". El objetivo es poner en valor el patrimonio histórico, cultural y marinero del barrio, creando nuevos paquetes turísticos en colaboración con las asociaciones locales y la hostelería.

Esta iniciativa municipal se desarrollará en diferentes fases: diagnóstico y participación territorial, programa formativo y mentoría para el diseño del producto, y, por último, diseño de los paquetes turísticos. Se ofrecerán experiencias turísticas ligadas con el mar, el comercio local, gastronomía y vida de barrio, y contará con la participación de empresas y entidades locales.