Vigo recibe bajo un espectacular arco iris a los 1.000 pasajeros del crucero Spirit of Discovery

Primera escala de un trasatlántico este mayo en Vigo. Bajo un espectacular arco iris, el crucero Spirit of Discovery ha atracado este sábado 2 de mayo en el Muelle de Trasatlánticas, con 1.000 turistas a bordo.

Con una eslora de 237 metros, esta enorme embarcación atracó en el puerto olívico a las 8:00 horas, procedente de Leixões. Será a las 21:00 horas cuando abandone las instalaciones de Vigo y se dirija hacia Santander.

Así, los 941 viajeros y 510 tripulantes podrán disfrutar de Vigo y su comarca durante todo el día, incluso se puede permitir alguna excursión a Baiona, Pontevedra o Santiago de Compostela.

Se trata del primer buque que hace escala en el Puerto de Vigo este mes de mayo. En total, 12 cruceros atracarán en el Muelle de Trasatlánticos olívico. En apenas dos días, el día 4, los vigueses recibirán una doble escala, así como lo harán el próximo día 28.