La Semana Santa impulsa las reservas a las Islas Cíes, con buenas previsiones para las navieras

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchos ya ultiman sus planes para disfrutar de unos días de descanso en familia o con amigos. En Vigo, uno de los grandes atractivos en estas fechas es la visita al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, especialmente a las Islas Cíes.

Por ello, las navieras de la ciudad trabajan a buen ritmo para gestionar las reservas. Tanto desde Piratas de Nabia como desde Mar de Ons coinciden en señalar una previsión positiva de cara a la festividad. "Las reservas avanzan a buen ritmo, en línea con la tendencia de los últimos años, especialmente concentradas en los fines de semana y con un claro predominio del público nacional, sobre todo parejas y familias que aprovechan para hacer escapadas cortas", explican desde Piratas de Nabia.

En Mar de Ons comparten esa misma percepción: "La tendencia es similar a la de otros años, con un interés creciente a medida que se acerca la fecha y con salidas previstas desde distintos puertos de la ría". Además, destacan que ya se registra un buen nivel de reservas, especialmente hacia las Islas Cíes, con una mayor concentración de la demanda en jornadas clave como el Viernes Santo.

En concreto, en la central de reservas de la Xunta ya se han tramitado más de 1.300 autorizaciones para viajar al archipiélago vigués entre el 27 de marzo y el 5 de abril. Esta limitación de plazas está fomentando una mayor planificación por parte de los viajeros. "El visitante está cada vez más pendiente de organizar su visita con antelación", señalan desde las navieras.

El peso de la climatología

Pese a estas buenas previsiones, ambas compañías coinciden en que la meteorología sigue siendo un factor determinante. "Estamos notando algo más de incertidumbre y decisiones de última hora. Aun así, la gente sigue queriendo viajar a las Islas Cíes y, en muchos casos, adapta las fechas en función del tiempo", apuntan desde Piratas de Nabia.

Desde Mar de Ons añaden que "no se detecta un impacto significativo en las reservas, aunque, como es habitual, las condiciones meteorológicas pueden influir en las decisiones de última hora".

Más allá de las Cíes: planes en la ría

Además de las visitas al archipiélago, Piratas de Nabia destaca la buena acogida de otras propuestas como la Ruta del Mejillón o la Ruta del Pulpo, ambas con degustación incluida. Se trata de opciones muy demandadas por quienes pasan varios días en Vigo o su entorno, al tratarse de experiencias gastronómicas ligadas a la esencia gallega.

Para quienes buscan otros destinos dentro de las Rías Baixas, las islas de Ons y San Simón se consolidan también como rutas destacadas durante la Semana Santa.

"En general, si el tiempo acompaña, creemos que puede ser una muy buena Semana Santa y un anticipo positivo de la temporada alta", concluyen desde la naviera.

Asimismo, recuerdan que cuentan con promociones activas, como el código PIRATAS26, que ofrece descuentos en la compra de billetes a través de la web.