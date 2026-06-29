Así es Viriato, el robot humanoide que entrenan en el CTAG de Vigo para ser el futuro del trabajo en fábrica

La Asamblea Anual del Digital Innovation Hub de Galicia (Dihgigal), celebrada este lunes en el hotel Attica21 de Vigo, ha incluido como cierre una demostración de uno de los robots humanoides que están siendo entrenados en el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).

Según el responsable de innovación, Ángel Dacal, responde al nombre de Viriato y es un robot humanoide de origen chino al que entrenan para "hacer diversas tareas que nos ayuden en nuestro día a día, especialmente desde el entorno de fábrica".Así, permite automatizar tareas que, por ejemplo, pueden ser "nocivas o peligrosas para los seres humanos".

Además, ha destacado que esta labor se lleva a cabo en el laboratorio Haaro, centrado en la IA física y orientado al entrenamiento, simulación, ensayo y validación de sistemas humanoides y otras tecnologías de robótica avanzada. "Lo que intentamos es acelerar el despliegue de una tecnología que es muy compleja, pero que está aquí para quedarse", ha afirmado.

Tal y como ha señalado Dacal, las tareas para las que se entrena actualmente Viriato tienen que ver con la parte logística, como "mover cajas, sacar piezas de cajas y trabajar en un almacén", aunque el futuro está enfocado a que a este tipo de tareas se sumen "temas de ensamblado o incluso contacto con las personas", como en los hospitales en el ámbito asistencial.

Europa, han incidido desde el CTAG, está todavía lejos de China y Estados Unidos, y actualmente las tareas se centran en "entrenamiento" y "computación", que requieren "mucho tiempo". La hoja de ruta es "intentar buscar esos casos de uso en los cuales sabemos que puede ser más factible hacer un despliegue a corto plazo", afianzar "la seguridad y la fiabilidad" para "dejar las cosas más complicadas para un poco más adelante".