Vigo profundiza en el debate sobre la digitalización como guía estratégica para las empresas gallegas

El Círculo de Empresarios de Galicia ha acogido este jueves la primera edición del foro 'Mundo Digital. Nuevas reglas, nuevas oportunidades'

El Círculo de Empresarios de Galicia (CEG) ha celebrado este jueves, 12 de febrero, la primera edición del foro Mundo Digital. Nuevas reglas, nuevas oportunidades, enfocado a conocer cómo la digitalización, como eje transversal, moldea la estrategia, los modelos de negocio y la organización y talento de las empresas.

El evento ha arrancado de la mano de María Borrás, presidenta del CEG; Alfredo Ramos, director de R y MasOrange en Galicia; y José Manuel Nogueira, coordinador de banca institucional para Vigo, Pontevedra, Ourense y Portugal en Abanca.

Pablo López, coordinador del Foro de Innovación y Tecnologías del Círculo de Empresarios de Galicia y director de CreatiVigo, ha sido el encargado de moderar las diferentes mesas redondas que se han puesto en liza durante el encuentro y en las que se ha debatido sobre los retos y oportunidades que marcan el presente y el futuro del tejido económico gallego.

En esta sesión han participado Francisco Cabarcos, socio de Garrigues; Juan González, director de Seguridad y Privacidad en Gradiant; Pilar Vila, CEO y cofundadora de Forensic & Security; Fernando Gabela, BDM Cloud de MasOrange; Pablo Grandío, director de Quincemil y TreintaySeis; Gervasio Varela, director de Innovación y Producto en Redegal; Sebastián Pantoja, director general de CareLife Solutions (Grupo Televés) y presidente de DATALife; y Manuel Pena, Key Account Director en Grupo Oesía.