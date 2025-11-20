El centro de investigación atlanTTic de Vigo cumple 15 años siendo clave en la innovación tecnológica gallega

El Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidade de Vigo, atlanTTic, ha celebrado este jueves su 15º aniversario en el Tinglado del Puerto de Vigo con un acto institucional que ha reunido a representantes de la Xunta de Galicia, la UVigo y el ecosistema tecnológico gallego.

La jornada ha comenzado con una visita a los distintos stands que mostraban proyectos de investigación y transferencia en áreas como comunicaciones 6G, ciberseguridad, inteligencia artificial, redes avanzadas y tecnologías cuánticas. En la apertura oficial, presidida por el conselleiro Román Rodríguez y el rector Manuel Reigosa, ambas autoridades han coincidido en subrayar la importancia de la colaboración entre centros de investigación y la necesidad de fortalecer la conexión con otros agentes tecnológicos.

Durante el acto, el conselleiro ha destacado la relevancia de la innovación que se impulsa desde Galicia, afirmando que "centros como atlanTTic son el futuro y son vitales para mejorar la vida de las personas". Por su parte, el rector ha señalado el papel estratégico de atlanTTic como referente en tecnologías de telecomunicación y motor de captación de talento y transferencia al sector productivo.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, encargado de cerrar la primera parte del evento, ha afirmado que el centro "es un orgullo para Vigo y un motor fundamental del ecosistema innovador de la ciudad".

El aniversario ha incluido un repaso por la historia de atlanTTic de la mano de sus tres directores, Nuria González Prelcic, Carlos Mosquera Nartallo y el actual responsable, Martín Llamas Nistal, que han destacado los hitos científicos y los desafíos de futuro.

En su intervención final, Llamas ha subrayado que el futuro del centro pasa por reforzar su proyección internacional y liderar nuevos retos en ámbitos emergentes como las comunicaciones 6G, la inteligencia artificial, la fotónica o las tecnologías cuánticas.

Desde su creación, atlanTTic ha impulsado siete proyectos del programa Ignicia Proba de Concepto, cinco spin-offs activas y 626 publicaciones científicas entre 2020 y 2024, además de promover iniciativas como el Vigo Quantum Communication Center y el laboratorio de redes B5G/6G.