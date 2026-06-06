Irene Milleiro: "La verdadera innovación social no consiste en ayudar a más personas, sino en hacer que el problema desaparezca"

Mientras muchos hablan de impacto, pocos se atreven a cuestionar si realmente están cambiando algo. La pontevedresa Irene Milleiro lleva dos décadas observando desde primera línea la evolución del emprendimiento social en España al frente de Ashoka, la mayor red mundial de emprendedores sociales.

En una conversación sin clichés, analiza dónde están los grandes fallos del ecosistema, qué papel deberían jugar realmente las empresas y los inversores, y por qué el cambio sistémico sigue siendo la asignatura pendiente de quienes quieren transformar la sociedad.

Una entrevista sobre liderazgo, innovación social y la incómoda diferencia entre aliviar problemas y resolverlos de raíz.

¿En qué punto real está el emprendimiento social en España: marketing o impacto tangible?

Hay de todo, como en cualquier sector que crece rápido. Ashoka lleva 20 años impulsando el emprendimiento social en España, y por eso hemos podido ver de primera mano el enorme cambio. En los últimos años el ecosistema de emprendimiento social ha crecido mucho, y está madurando: cada vez es más difícil pasar con un buen relato sin datos que lo respalden. Los donantes, los inversores, los aliados institucionales preguntan más, piden indicadores de impacto más sólidos. Eso es una buena señal. También lo es que al ecosistema le empiece a preocupar algo de lo que llevábamos años hablando en Ashoka con poco éxito hasta ahora: los cambios sistémicos.

¿Estamos entendiendo bien qué es impacto o lo estamos diluyendo como concepto?

Es verdad que "impacto" se ha convertido en una palabra que últimamente se pega a muchas cosas. Desde Ashoka hacemos una distinción que para nosotros es fundamental: hay una diferencia enorme entre aliviar un problema y cambiar el sistema que lo produce para hacer que dicho problema desaparezca. Las dos cosas son necesarias, pero no son lo mismo. Un banco de alimentos hace un trabajo imprescindible. Un emprendedor social que cambia la política de desperdicio alimentario de un país hace algo distinto. Los dos generan impacto; pero solo uno genera un impacto sistémico. Y ya no te cuento de los que dicen que hacen impacto sólo porque generan empleo, aunque no haya ningún propósito social detrás. Todo el mundo genera empleo, pero eso no es impacto social. Mientras sigamos usando la misma palabra para todo, seguiremos confundidos.

Modelo y ejecución

¿Qué errores ves repetirse en emprendedores que quieren “hacer impacto”?

El más común: enamorarse de la solución antes de entender el problema en profundidad. Llegar con una idea de solución a un problema y lanzarse a implementarla, sin involucrar a fondo a las personas afectadas, sin hacer un análisis profundo de por qué el problema existe, quién tiene el poder de cambiar las cosas, qué palancas pueden transformarlo. El segundo error habitual es intentar hacer demasiadas cosas – a veces por conseguir financiación – y perder el foco. El tercero, pensar que tu idea es la mejor y no colaborar. El cambio sistémico requiere de colaboración. Y el cuarto—y este es poco popular— es dejarte convencer de que sí o sí necesitas un modelo “de negocio”. Lo que necesitas es un modelo de ingresos o de sostenibilidad, no necesariamente rentabilidad.

¿Dónde falla más el modelo: en financiación, ejecución o medición?

En los tres, pero de formas distintas. La financiación en España sigue siendo escasa y cortoplacista para el cambio social real: se financia lo urgente, y lo bonito o lo muy rentable, no siempre lo más transformador. En ejecución, el problema es la dispersión: muchas organizaciones intentan hacer lo mismo con poco. Y en medición, todavía confundimos outputs con outcomes: contar cuántas personas pasaron por tu programa no es lo mismo que demostrar que algo cambió en sus vidas. Además, el cambio más transformador es el indirecto, y medirlo es bastante complejo. ¿Cuánto impacto tiene conseguir cambiar una ley? ¿Cambiar una mentalidad? Tenemos que seguir trabajando para mejorar estas mediciones.

Inversión y capital

¿Está el capital en España realmente preparado para invertir en impacto o sigue siendo oportunista?

Lo más paradójico es que los fondos de inversión de impacto dicen que no hay suficientes proyectos y muchos emprendedores sociales te dicen que no hay fondos. Por eso es importante entender que la inversión de impacto es sólo una de las palancas necesarias para construir un ecosistema de innovación social sólido. Hace falta una estrategia de financiación que combine capital público, filantrópico y privado, y diferentes herramientas financieras, porque en momentos diferentes los proyectos necesitan financiación diferente. El gran gap en España está en los momentos intermedios, en los que un emprendimiento social ya ha probado su solución pero aún no está preparado para recibir un ticket tan grande como los que muchas veces buscan los fondos. O no pueden dar tanta rentabilidad con la rapidez que un fondo (también los de impacto) exigen. Muchas veces ahí no hay nadie, y conozco proyectos que hubieran sido verdaderamente transformadores que se han quedado por el camino.

Pero es cierto que en los últimos años hay muchísimos más foros donde al menos se pueden discutir y debatir estos temas, y cómo mejorar la inversión de impacto en el país: Spainnab, el Impact Forum de Ship2B, el Fondo de Fundaciones… Hemos visto nacer y crecer proyectos de impacto muy innovadores como TuTecho. Así que, aunque podemos mejorar, vamos por el buen camino.

Sistema y colaboración

¿Qué papel deberían jugar las grandes empresas en el emprendimiento social?

Uno mucho más estratégico del que juegan hoy. La mayoría todavía opera desde la RSC tradicional: donar, patrocinar... Lo que necesitamos es que las empresas pongan en juego su core —su cadena de valor, su distribución, su acceso a mercados— al servicio de soluciones que funcionen. El emprendimiento social aporta nuevas ideas, se adelanta a los tiempos y a veces a los mercados; el sector privado puede ayudar a escalar. Hay ejemplos que demuestran que esto es posible y rentable. Pero requiere otra mentalidad: pasar de la filantropía como reputación a la colaboración como estrategia. ¿Qué nos gustaría ver? Empresas abiertas a adaptar o incluso transformar genuinamente su forma de hacer negocios, para que el propósito social forme parte del ADN de la empresa y no sea sólo algo de un departamento.

¿Hay colaboración real entre sector público, privado y tercer sector o seguimos en silos?

Creo que ahora mismo hay algunos momentos de encuentro interesantes. Los Contratos de Impacto Social con los que están experimentando algunas administraciones como Málaga o Madrid, o el Fondo de Impacto Social (FIS) de 400 millones impulsado por COFIDES. Pero hay que dar un paso más. Deberíamos compartir más datos, coordinar intervenciones, incluso tomar decisiones conjuntas. La colaboración real implica ceder control, y eso es difícil para todos. El sector público tiene rigideces normativas. El privado tiene miedo a la complejidad, y además necesita resultados demasiado rápido. El tercer sector a veces protege demasiado su territorio. Para romper los silos hace falta sentarse en torno a problemas compartidos y lo suficientemente urgentes como para movilizar la colaboración—y liderazgo en todas las partes con voluntad real de resolverlos.

¿Qué sectores van a concentrar las mayores oportunidades de impacto en España?

Yo creo que estamos inmersas en tres grandes transiciones que van a afectar profundamente a nuestra sociedad y van a requerir de mucha creatividad e innovación. La primera, la transición demográfica que nos traen la longevidad, la migración y la despoblación rural. En veinte años, España va a ser uno de los países más envejecidos del mundo, con un porcentaje altísimo de la población viviendo en ciudades – con las muchísimas implicaciones que esto puede tener. Y apenas estamos empezando a pensar en ello con seriedad. En segundo lugar, la transición ecológica, que va a necesitar la reconversión de sectores enteros y también de la construcción de mucha resiliencia urbana y rural.

Y en tercer lugar la transición tecnológica. La IA va a transformar el trabajo, la educación, las relaciones... Por eso necesitamos garantizar que la tecnología está bien diseñada, bien ejecutada y bien regulada para impulsar (¡y no reemplazar!) las capacidades humanas a un nuevo nivel, y contribuir a resolver muchos de los problemas sociales a los que nos enfrentamos.

En todos estos sectores hay retos enormes, actores fragmentados y poca innovación sistémica. Necesitamos apoyar a más emprendedores sociales que experimenten y puedan aportar soluciones innovadoras que aborden estos retos de raíz.

¿Estamos formando talento preparado para esto o deberíamos darle una vuelta al sistema educativo?

Creo que poca gente duda de que deberíamos darle una vuelta importante al modelo educativo, a todos los niveles. Seguimos formando para ejecutar tareas en sistemas estables, y el mundo que viene requiere personas que sepan identificar problemas complejos, saber trabajar en incertidumbre, colaborar cruzando fronteras sectoriales y cuestionar las reglas del juego. Creo que el verdadero talento hoy en día está en la capacidad de adaptarse. Y eso no se enseña en la mayoría de las aulas. Aunque en los primeros años de colegio se ha mejorado mucho, con trabajo cooperativo, trabajo por proyectos... a medida que los niños crecen van volviendo al sistema antiguo porque las pruebas y normas de acceso siguen igual que antes.

Y lo que más me preocupa no es la falta de conocimiento técnico, sino la falta de agencia: jóvenes que no se sienten protagonistas de nada. En Ashoka hemos aprendido cuales son las habilidades que tienen los emprendedores sociales: colaboración, creatividad, liderazgo compartido, espíritu emprendedor. Necesitamos que estas habilidades se aprendan y se practiquen desde pequeños. Y se puede: en Ashoka conocemos a escuelas y profesores que ya lo están haciendo. Necesitamos sentar a todo el sistema: profesores, familias, editoriales, consejerías, y compartir innovaciones y aprendizajes. Un reto tan grande como necesario, e ilusionante.

En emprendimiento social ¿Estamos premiando más el discurso o los likes que los resultados?

Yo creo que el emprendimiento social todavía no es tan mainstream como para tener tantos likes. Ya nos gustaría. La mayor parte de los emprendedores sociales que conozco, a pesar de tener soluciones alucinantes y escalables a grandes problemas sociales, que podrían cambiar muchas vidas, son muy poco visibles y conocidos. Primero, porque no tienen ni las habilidades ni los fondos para invertir en comunicación y marketing: todo lo destinan a la solución. Y por otro lado porque los medios de comunicación no parecen a veces muy interesados en las noticias positivas. Conozco soluciones con impacto científicamente medido y probado para reducir la soledad no deseada, mejorar el diagnóstico de enfermedades olvidadas, reducir el abandono escolar.. Y a pesar de ello casi nadie las conoce y les cuesta mucho conseguir apoyo para escalar. Necesitamos conseguir más visibilidad y más likes para proyectos como estos.

Modelo Ashoka y forma de trabajar

¿Cómo identificáis a los emprendedores que realmente pueden generar cambio sistémico?

Ashoka es la mayor red mundial de emprendimiento social. Tenemos 45 años de experiencia en identificar y seleccionar a más de 4.000 emprendedores sociales excepcionales (nuestros Ashoka Fellows) en 99 países. El proceso de selección de estos Fellows es uno de los más reconocidos y rigurosos que existen en el sector: puede durar años, involucra a decenas de personas, y va mucho más allá del proyecto. Lo que buscamos no es una buena idea —hay miles de buenas ideas—, sino una persona con una idea nueva sobre cómo funciona un sistema, que ya la ha probado y ha obtenido resultados, y con capacidad de llevarla a escala. Miramos trayectoria, no promesas. Buscamos evidencia de que ya han cambiado algo, aunque sea pequeño. Y buscamos algo difícil de definir pero fácil de reconocer: la calidad ética de su liderazgo. Quienes los conocen saben lo especiales que son. Apostar por estas personas es una inversión segura en impacto a largo plazo.

¿Qué tipo de apoyo dais que marque de verdad la diferencia en su trayectoria?

Lo primero: les damos un estipendio durante tres años para que puedan centrarse en su emprendimiento y desarrollar su estrategia de escala. Y les ayudamos a tener visibilidad, acceso a financiación, y apoyo en todo lo que necesitan para escalar. Pero lo que nuestra red nos dice es que lo más, más valioso son la identidad de emprendedor social – cuando les contactamos muchos no saben que lo son - y la red. Cuando un emprendedor social entra en Ashoka se convierte en parte de una comunidad global de más de cuatro mil Fellows que llevan décadas cambiando sistemas en todos los sectores y geografías. Eso significa acceso a conocimiento que no está en ningún libro, a alianzas que no se construyen en un evento de emprendimiento, y a personas que entienden exactamente el tipo de soledad que se siente cuando estás intentando cambiar algo que nadie más ve todavía como problema. Además el apoyo de Ashoka es de por vida.

Después de tantos años, ¿cómo medís el impacto real de Ashoka?

El cambio sistémico es por definición difícil de atribuir y de medir en plazos cortos. Lo que hacemos es combinar métodos: seguimiento de los Fellows y sus organizaciones, análisis de cambios de políticas públicas que han impulsado, estudios de réplica de sus modelos. Y estamos ahora viendo como la IA puede ayudarnos a extraer más aprendizajes de esos datos. A nivel global sabemos, por ejemplo, que de media los Fellows de Ashoka multiplican por 2,5 el presupuesto y el alcance de sus organizaciones en los diez años siguientes a su selección, superando con claridad a sus pares. El 90% siguen generando impacto real una década después de su selección. Y más del 72% acaban influyendo en cambios legislativos o de política pública, llevando sus innovaciones a escala. Son estos números que nos permiten decir, con evidencia, que el modelo funciona.Y también usamos algo que no es métricamente tan riguroso, pero que es real: el reconocimiento del ecosistema. Cuando vemos que los Fellows de Ashoka reciben apoyos y reconocimiento—y pasa con frecuencia— algo estamos haciendo bien en la selección. Este año, por ejemplo, los dos premios de Tecnología Humanitaria de la Cruz Roja Española son Fellows de Ashoka. Pero nunca dejamos de preguntarnos cómo podríamos medir el impacto mejor. Ideas welcome!