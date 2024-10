Juan Domínguez (Tengo un Plan): "Cada persona tiene una definición diferente de éxito"

El invitado de hoy es uno de los entrevistadores más mediáticos del país. Es el fundador del podcast número 1 en negocios y crecimiento personal en Youtube: Tengo un Plan. Con 1,08 millones de suscriptores, su canal acumula más de 9 millones de reproducciones al mes.

Para quien todavía no lo conozca, Juan Domínguez es una de las marcas personales más potentes de los últimos años gracias al podcast Tengo un Plan que creó con su socio Sergio Beguería.

Juan es experto en marketing y cada semana entrevista a los mayores referentes de habla hispana en el mundo del emprendimiento y los negocios..

Después de entrevistar a tantas personas de éxito... ¿Qué has aprendido del éxito?

Que cada uno somos diferentes y que tenemos nuestro éxito personal.

Es algo que nos debería hacer reflexionar a la mayoría de nosotros, si tú le preguntas cuál es el éxito a 5 personas, te dirán 5 definiciones diferentes, pero en cambio verás que todos ellos harán lo mismo, y esto es lo que lleva a vida insatisfechas. El éxito te lo tienes que imaginar como una escalera que te lleva a una azotea, el problema es poner la escalera en el edificio equivocado y subir a un sitio que no querías.

La única definición de éxito la tienes tú. Debe ser una respuesta que te venga a ti solo, ni por presión de tu entorno ni por lo que te decían tus padres cuándo eras pequeño. Ahora mismo, para mí es hacer el 80% del día cosas que me apetecen, emprender y hacer crecer los proyectos en los que estoy. Hacer lo que me apetece no me refiero a rascarme la barriga, pero sí elegir cómo es mi vida.

¿Y tú? cómo gestionas el éxito con Tengo un Plan.

No te voy a engañar que al principio fue un poco raro y en algún momento difícil.

De la noche a la mañana, la gente te agradece tu trabajo, incluso te consideran emprendedor de éxito, (cuándo soy un chaval de 23 años muy normal con ganas de trabajar y seguir creciendo).

Al final, como en todos los trabajos que he tenido, tiene su parte buena y su parte mala, cada camino tiene su peaje. Obviamente, prefiero esto a estar trabajando de jardinero o en un almacén, como hace 3 años. Siempre soñaba con poder ganarme la vida con un emprendimiento propio.

Es adictivo, cada día es un videojuego nuevo y un fuego nuevo que apagar, todos los días aprendo algo y eso es lo que me empuja a seguir.

Me parece tan difícil monetizar un podcast, y vosotros habéis dado con la tecla: ¿método o algo de suerte?

Realmente no es tan difícil, lo único que debes saber son las reglas básicas de cualquier negocio y extrapolarlo al mundo digital.

Tienes una plataforma que te trae mucha gente (tráfico) y tienes que saber qué necesitan para ofrecerles un producto que les solucione un problema (embudo de ventas).

Al revés, te diría que monetizar algo como Tengo un Plan es muy fácil, es un proyecto con tanta audiencia y tantos tipos de audiencia. Es más difícil proyectos que casi no tienen seguidores, aún así hay que tener en cuenta que en redes sociales hay dos tipos de proyectos.

Gente que tiene 1.000 seguidores y gana 1.000.000 €, y gente que tiene 1.000.000 de seguidores que ganan 1.000€, y la única diferencia es que uno ha sabido crear una comunidad a la que le ofrece un producto que le soluciona un problema.

Juan Domínguez, de Tengo un Plan

¿Cómo generáis ingresos mediante Spotify? ¿Y en Youtube? ¿Cuántas vías de ingresos tenéis con Tengo un Plan?

No me gusta hablar de cifras exactas, ya que no quiero que la gente simplemente haga las cosas por dinero. Actualmente veo muchas personas, sobre todo chavales de 15-16 años, que empiezan esto por querer ser como el de Instagram o el de Youtube, solo se fijan en lo que se ve y lo que ganan, y otra vez, nadie se para a pensar si ese es su éxito. No me parece mal querer ganar mucho dinero, al revés, es algo increíble, pero si ese es tu único motivo lo acabarás dejando pronto.

Youtube paga por cada mil visitas, en nuestro caso paga en un rango de 2 a 5€ las mil visitas. ¿De qué depende lo que te paga YouTube?

Principalmente de la temática, la gente que habla de dinero los anunciantes que salen en sus videos pagan más ya que captar clientes que les interesa el dinero cuesta más, en cambio el entretenimiento como puede ser los vídeos de Ibai, son peores pagados porque el público es más masivo.

Otra cosa que influye es la duración del vídeo, si dura más, hay más tiempo para que más anunciantes se publiciten y por tanto tu video genera más dinero y Youtube te paga más.

Aún así, te diría que vivir de los ingresos de Youtube es lo más inestable que veo de este negocio, lo mejor que tiene este negocio es la audiencia que captas y la comunidad que creas.

Crea tu canal, para montar un negocio o para captar más gente para el negocio que ya tienes.

Cada vez hago más consultorías con empresas que su fundador quiere empezar la marca personal para escalar su proyecto, ahora es algo que parece raro pero poco a poco será lo normal.

¿Crees que el éxito de Tengo un Plan habría sido el mismo sin Jose Elías?

Absolutamente no, José nos ha dado un montón de experiencias y sabiduría. En cuánto a cifras no lo sé, pero es lo menos importante del podcast.

Sergio (mi amigo y socio de TuP) y yo hemos ido al Polo Norte a ver salmones con un jet privado, ahora lo miras con retrospectiva y dices: ¿Qué ha pasado?

Eso es lo que me llevo de José personalmente, el haber podido vivir experiencias y conversaciones que parecían de película. Lo bueno de la relación que tenemos con él que en ningún momento hubo un interés desmedido hacia él, nosotros le ayudamos en lo que sabemos de marca personal y él nos ofrecía experiencias de película.

Juan Domínguez, del pódcast Tengo un Plan

¿Cuál es la mayor clave para crear una buena marca personal?

Lo tengo muy claro, el por qué empiezas esa marca personal, es lo que determinará tu futuro.

En el Instituto de Marca persona dónde estoy de formador, es el principal problema que veo.

Hay personas que vienen con algo muy claro, que empiezan a crear contenido y en un año han conseguido cosas increíbles, y en cambio hay personas que nunca empiezan por las dudas que tienen, y eso es porque aun no sabes cuál es tu objetivo con la marca personal.

Crear una comunidad en redes sociales, ahora mismo en 2024, y poder monetizarla no es algo muy difícil. No te estoy hablando de hacerte millonario, hablo de que empieces a generar dinero, pero lo que suele pasar es que la gente empieza esto para ganar cifras descomunales y a corto plazo.

Lo que acaba pasando es que lo intentan un mes y lo dejan.

¿De qué te sientes más orgulloso en estos últimos años?

De demostrarme que se podía conseguir, hace 3-4 años era el mismo chaval que ahora pero con menos conocimientos.

Emprendí en todas las modas que se ven por internet, en la mayoría no gané casi nada y mientras tanto lo compaginaba con estudiar y con trabajos que me dieran algo para continuar probando. (Telepizza, jardinero, recoger fruta en el campo, descargar camiones…)

Había momentos que era muy frustrante, sobre todo porque me comparaba con la gente que en redes sociales lo pintaba todo fácil,y eso me hacía sentirme peor. Es verdad que nunca se me pasó por la cabeza dejarlo, solo iba a seguir probando de maneras diferentes, hasta que un día todo lo que había aprendido cobró sentido.

José Elias lo dice muchas veces: “Ya sabías lo que debías saber, pero no estabas en el lugar indicado”.

Y por último, ¿qué te falta por demostrar?

Un montón de cosas…no lo hago por demostrarle al mundo, lo vuelvo a hacer por demostrárselo a Juan.

Me cabreo mucho conmigo mismo cuándo pienso que no puedo, porque sin querer me estoy creyendo yo mismo que soy menos.

Sobre todo lo que me gusta del emprendimiento, no es tanto la cantidad de dinero que ganas, si no en la persona que te convierte para ganar ese dinero.

Ganar 1.000.000€ no es trabajar como un loco y ya está, es aprender a ser estratégico, aprender a ser un líder, aprender a crear un equipo, sistemas y un largo etc. Eso es lo que más me mola de mi día a día, aprendes mucho en muy poco tiempo.

Preguntas y respuestas cortas

A quién te encantaría entrevistar: Marc Marquez

Tu emprendedor de referencia es: Nunca he tenido una figura grande, te diría que el abuelo de mi pareja (en paz descanse) y mi vecino del ático.

Un sueño por cumplir: Irme de ruta con un coche chulo por Suiza, me ha costado pensarlo, tampoco tengo uno muy claro la verdad.

La virtud que más valoras en las personas es: Honestidad e ir de cara, veo mucho mamoneo en este emprendimiento “digital”.