Arranca el Salón del Automóvil de Vigo con el Tesla Cybertruck como gran atractivo

Este miércoles arrancará una nueva edición del Salón del Automóvil de Vigo en el Instituto Ferial. Durante cinco días y en los 20.000 metros cuadrados previstos para la exposición, se podrán conocer las bondades de unas 55 marcas confirmadas.

Según la organización, los visitantes podrán recorrer en el IFEVI una amplia representación del mercado actual, "marcado por la electrificación, la hibridación, la eficiencia y la incorporación de nuevas tecnologías que ya están redefiniendo la conducción".

Así, en el Salón del Automóvil de Vigo habrá urbanos eléctricos hasta SUV híbridos y modelos de altas prestaciones. En este sentido, la muestra permitirá comparar propuestas muy distintas en un mismo espacio.

Uno de los grandes reclamos será el Tesla Cybertruck, un modelo que no está homologado para su venta en Europa y que resulta prácticamente imposible de ver en España. Su presencia se perfila como una de las principales atracciones para el público.

Más allá de la exposición comercial, el salón también reservará espacio para el mundo de la competición. El stand de la Escudería Rías Baixas será uno de los puntos de interés para los aficionados al automovilismo deportivo, con vehículos y actividades que acercarán al público al ambiente de los rallyes y a la tradición automovilística de la ciudad.

El horario será, entre miércoles y jueves, de 16:00 horas a 21:00 horas. El viernes, sábado y domingo la muestra se podrá visitar de 11:00 horas a 20:00 horas.

La entrada general tendrá un coste de ocho euros y los niños y niñas de hasta 12 años podrán acceder gratuitamente.