Comunicado de la DGT para toda Galicia: "Tráfico no envía notificaciones de sanciones por email ni SMS"

Cada día, un total de 1.200 usuarios son víctimas de estafas digitales en España. Los ciberdelincuentes no descansan nunca y, a través de SMS, sitios web o llamadas telefónicas, logran engañar y obtener información de las personas.

En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado una nueva y masiva campaña de estafas en los últimos días. "Tráfico no envía notificaciones de sanciones por email ni SMS", advierte en una publicación en redes sociales.

La DGT advierte: nueva y masiva campaña de estafa

Es muy probable que en alguna ocasión haya recibido un mensaje cuya veracidad te haya hecho dudar. Pues bien, ten cuidado: la DGT nunca envía notificaciones de multas a través del correo electrónico o la mensajería móvil.

"Alerta fraude: muchos usuarios están recibiendo correos electrónicos que suplantan a la DGT el pago de una multa. Es falso. La DGT no envía notificaciones de sanciones por email ni SMS, solo a través de correo postal o dirección electrónica vial", avisa el organismo estatal.

🎣Alerta FRAUDE‼️Muchos usuarios están recibiendo correos electrónicos que suplantan a la #DGT solicitando el pago de una multa.

❌ FALSO‼️ La #DGT no envía notificaciones de sanciones por email ni SMS. Solo a través de correo postal o Dirección Electrónica Vial #DEV. pic.twitter.com/OnE1kkpofC — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 6, 2026

La DGT acompaña este mensaje con una captura de un correo electrónico en el que se informa a un conductor de una supuesta multa de 300 euros. "Si no recibimos su pago dentro de las 24 horas siguientes a este mensaje, el importe se incrementará automáticamente a 900 euros", advierte el texto.

El correo electrónico aparece firmado, supuestamente, por la Dirección General de Tráfico e incluye un enlace para "acceder a su expediente". Sin embargo, se trata de un engaño cuyo objetivo es robar datos personales y bancarios.

Este tipo de estafa online, conocida como phishing, se realiza a través de envíos masivos indiscriminados de comunicaciones falsas para conseguir un beneficio económico.

"A través del correo electrónico o de mensajes de texto los atacantes engañan a su víctima para obtener datos personales (número de tarjeta de crédito, credenciales de acceso), o le inducen (incluso coaccionan) para que realice un pago", explica el Departamento de Ciberseguridad de la DGT.

Estos mensajes incluyen enlaces a páginas fraudulentas y, al pinchar, los usuarios son redirigidos a páginas web donde se les solicitan datos personales y de su tarjeta de crédito para poder realizar el pago.

"Una vez la víctima ha facilitado la información requerida, los ciberdelincuentes acceden inmediatamente a los fondos en su cuenta bancaria online", explica la DGT.

Por ello, en caso de recibir uno de estos SMS o correos electrónicos fraudulentos en nombre de la DGT, el primer paso es no hacer clic en ningún enlace y, a continuación, denunciarlo en el buzón de incidentes del INCIBE.

“De este modo, podremos difundir el fraude y ayudar a evitar que otros usuarios sean víctimas del engaño”, explica el organismo, que aconseja también bloquear al remitente para reducir cualquier riesgo posible.

Por el contrario, si se ha accedido al enlace y se han proporcionado los datos personales y bancarios solicitados, la recomendación es informar de inmediato al banco, conservar todas las evidencias posibles del proceso y denunciar la estafa ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Multas falsas en el parabrisas

Además de las estafas por phishing, la DGT también advierte sobre las multas falsas colocadas en el parabrisas. "A primera vista, estas notificaciones imitan los formatos oficiales de forma convincente. Pero observándolas más detenidamente, encontramos errores evidentes que la delatan".

En este sentido, el gran código QR es la señal más reveladora del fraude. El plazo concedido para el pago con descuento también delata la falsedad de la notificación, pues el reglamentario legal es de 20 días naturales desde la notificación.

Por otro lado, el propio texto de la denuncia revela la falsedad de la notificación. Además, la estructura no incluye apartados fundamentales, como los datos del vehículo infractor y número de identificación del agente.