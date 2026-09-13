Venden una aldea con 2 casas, piscina y cerca de un complejo termal ideal como "hotel rural"

En la provincia de Ourense, al norte de O Carballiño y al sur de la comarca de O Ribeiro, se vende por 400.000 euros un espectacular conjunto rural con grandes posibilidades.

La inmobiliaria Aldeas Abandonadas comercializa esta propiedad, formada por cuatro edificaciones: dos de ellas han sido reformadas y cuentan con "todo tipo de detalles", mientras que las dos restantes necesitan una reforma para poder ser utilizadas.

Perfecto como "hotel rural"

Vivir en el rural o poner en marcha un proyecto en plena naturaleza puede ser una opción muy atractiva. A ello se suma la excelente ubicación de esta pequeña aldea, rodeada de importantes monumentos nacionales y complejos termales, como Outariz y Prexigueiro.

Pero eso no es todo. La propiedad se encuentra además cerca de un campo de golf y disfruta de una ubicación estratégica, a aproximadamente una hora del aeropuerto de Vigo, y a una hora y media del de Santiago de Compostela.

En cuanto a la distribución de las viviendas, la primera casa, ideal como "hotel rural", se organiza en dos plantas.

En la planta baja dispone de distribuidor, cocina, salón, aseo común, sala de calderas y galería. La planta superior cuenta con siete dormitorios y siete baños, además de un apartamento de 70 metros cuadrados (m2).

La segunda vivienda, de menores dimensiones, también se distribuye en dos plantas. La planta baja alberga una cocina-salón, un baño, un dormitorio y una sala de calderas, mientras que en la planta superior dispone de un aseo, una salita y otro dormitorio.

Todas las edificaciones cuentan con ventanas de aluminio y cubiertas de teja del país. Existe suministro de energía eléctrica y el abastecimiento de agua se efectúa de la red de abastecimiento municipal.

Los dos inmuebles restaurados descritos están funcionando como hotel rústico y apartamentos e inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia. "En el mismo entorno existen dos edificaciones que están en ruinas, pendientes de rehabilitar", señala la inmobiliaria.

Interior de una de las viviendas Aldeas Abandonadas

En las imágenes se puede apreciar que las viviendas están completamente amuebladas y listas para su uso. Una de las estancias cuenta con chimenea de leña, que aporta un ambiente cálido y acogedor, mientras que los dormitorios están equipados con camas y disponen de baños.

Amplios jardines y una piscina ideal para el verano

Por otro lado, la finca cuenta con un amplísimo jardín con cientos de variedades florales, arbóreas, estanque y una zona de barbacoa recientemente construida y valorada en 20.000 euros.

Asimismo, dispone de una pista de bádminton y una piscina de seis metros de ancho por doce de largo, "en perfecto estado para su disfrute", así como acceso rodado que permite la circulación de vehículos automóviles.