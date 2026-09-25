Así fue el Vertical Summit 2026: un espacio de conexión entre profesionales y empresas en Vigo.

Vigo acogió este viernes uno de los eventos de mayor relevancia en la ciudad en el ámbito empresarial y profesional: el Vertical Summit, que regresó al Palacio de la Oliva de Vigo con su cuarta edición. Empresarios, directivos y profesionales de distintos sectores se dieron cita en la urbe olívica para generar sinergias y escuchar experiencias e iniciativas empresariales que puedan resultar enriquecedoras.

El formato del evento, impulsado por Diesemm, ha sido concebido para priorizar las charlas más cortas y el intercambio de experiencias prácticas: contó con dos espacios para generar conversaciones y networking. En este sentido, en el Vertical Summit varios profesionales se encargaron de facilitar estos encuentros de una manera más personalizada, es decir, poniendo en contacto a los profesionales y empresarios con aquellas personas que pudiesen resultar de su interés.

Como novedad de esta edición, el evento contó con tres áreas destinadas a facilitar la interacción entre los asistentes, además de pausas para conversar alrededor de un café y una caña. Estos encuentros se intercalaron con las actividades de las salas Templario y Monkey, los dos espacios en los que se desarrolló el programa.

Vertical Summit 2026 Treintayseis

Por otro lado, en el evento se proporcionaron micros libres para que los asistentes al evento pudiesen presentarse ante el resto de los participantes en el Palacio de la Oliva.

Así, durante una mañana completa, pasaron por este enclave vigués un total de 26 participantes, entre ellos, compañías como Jealsa, IKEA, Grupo Nortempo, Getnet by Santander o Howden. La industria, la comunicación, el comercio, los recursos humanos, la consultoría o la salud, entre otros sectores empresariales, estuvieron representados en el Vertical Summit 2026.

Los grandes aprendizajes de Marco Bermúdez

Una de las ponencias más esperadas de la mañana fue la del joven emprendedor de 15 años Marco Bermúdez, fundador de SmartBridge y cofundador de The Young Founders Club. En Vertical Summit, el joven emprendedor compartió los principales aprendizajes de los cinco proyectos que ha impulsado desde que comenzó a emprender con solo ocho años.

En concreto, compartió con los asistentes los cuatro aprendizajes que él considera más importantes a la hora de tener éxito empresarial: no se aprende a nadar leyendo un libro sobre agua, el poder de la oratoria, la necesidad de formarse día a día y la capacidad de convertir debilidades en fortalezas. Asimismo, destacó las tres cualidades más importantes que debe de tener todo emprendedor: curiosidad, creatividad y pasión.

Marco Bermúdez en el Vertical Summit Treintayseis

Vertical Summit 2026

El escenario principal, ubicado en la Sala Templario, acogió un programa de intervenciones que abordó algunos de los principales retos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas en la actualidad.

El Main Stage contó con las intervenciones de Margarita Hermo, de JEALSA; Roberto Alonso, gerente de ANFACO-CYTMA; Luis Galbán, de Getnet by Santander; Ana Isabel Ulloa Lobeiras, presidenta de AECO; Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo o Raquel Ramos de IKEA; también participaron Rubén Martínez, de Howden España y Portugal; Luz Pardo, CEO de Gestan; Lucía González, de IUNI Strategic Marketers o Xurxo Torres, de Torres & Carrera.

La inteligencia artificial, la transformación del comercio, la gestión de personas, la toma de decisiones basada en datos, el bienestar laboral, el desarrollo profesional y la relación entre empresa y territorio fueron algunos de los temas que centraron las ponencias.

La jornada también contó con un espacio Backstage, en el que se realizaron entrevistas a distintos protagonistas del encuentro, y una terraza destinada a favorecer las conversaciones y el networking entre los asistentes.

Como novedad, esta edición incorporó Open Pitch, un espacio concebido para dar visibilidad a nuevas voces y propuestas, reforzando el carácter participativo del evento.

"Un auténtico punto de encuentro para los profesionales gallegos"

El CEO de Diesemm, David Suárez, mostró su satisfacción por la respuesta del público y la evolución del encuentro a lo largo de sus cuatro ediciones.

"Estamos muy satisfechos y orgullosos. Esta cuarta edición de Vertical Summit ha sido un éxito absoluto de convocatoria. Hemos contado con la presencia de más de 140 empresas del tejido empresarial gallego y sentimos que estamos ante un punto de inflexión para Vertical. Se ha consolidado como una cita imprescindible para el tejido empresarial de Galicia, ese fue el objetivo desde el principio, conectar a las empresas".

Una de las sorpresas de la jornada fue la intervención del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien puso en valor el formato dinámico de un evento organizado en el Palacio de la Oliva, con ponencias, entrevistas y mesas de debate. Además de destacar la cultura emprendedora que caracteriza a la ciudad, subrayó que una parte muy importante de la economía surge de la mano del "conocimiento y la confianza".