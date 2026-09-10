Zona Franca de Vigo inaugura el 'Silicon Valley' español en Porto do Molle para liderar el cambio tecnológico

Los alcaldes de Nigrán y Vigo, y el delegado de Estado de Zona Franca de Vigo en una de las naves de las nuevas naves de Porto do Molle S.P.

El área de Vigo ha dado un nuevo paso en su transformación económica y tecnológica. Zona Franca ha inaugurado este jueves las nuevas naves empresariales de Porto do Molle, en Nigrán, que prometen convertirse en el 'Silicon Valley' español, con industria de alta tecnología y trabajos cualificados.

Con más de 150 asistentes, entre autoridades y empresarios y empresarias, el Consorcio ha presentado las 14 naves que componen el nuevo centro tecnológico de la comarca de Vigo. El delegado de Estado de Zona Franca, David Regades; el alcalde de Vigo y presidente del Consorcio, Abel Caballero; los regidores de Nigrán y Gondomar, Juan González y Francisco Ferreira; el subdelegado y el delegado del Gobierno de España, Abel Losada y Pedro Blanco, han protagonizado la cita.

Previamente al acto de inauguración, los representantes institucionales han realizado una visita previa a tres de las doce empresas ya instaladas en Porto do Molle: Kreios Space, Egatel y Nort3d. Caballero, Regades, Losada y González han tenido la oportunidad de contactar con los responsables y personal de estas compañías, dedicadas a sectores como el aeroespacial o la impresión 3D.

Durante su intervención, Regades ha recordado que "hace ocho años" las parcelas donde se levantan estas 14 naves "eran campos". "Hoy son empresas que generan riqueza, pero, sobre todo, que generan oportunidades. Lo decimos muchas veces, lo que más iguala a las personas es la formación, pero lo que consolida la igualdad es el desarrollo a través de los puestos de trabajo", ha afirmado.

El delegado del Estado ha subrayado que Porto do Molle ya acoge a empresas de referencia internacional, que fabrican dispositivos para organizaciones del tamaño de la NASA o la OTAN. Por ello, el alcalde de Vigo ha incidido en que este jueves "no era un día cualquiera": "Es el día en el que un edificio arquitectónicamente magnífico va a albergar, ya está albergando, las últimas tecnologías y capacidades de producción de la humanidad".

En este sentido, Caballero ha afirmado que el mundo está cambiando, por lo que "tenemos que ser capaces de colocarnos en la parte más alta de la curva que sube, liderando este proceso". "Eso es lo que está sucediendo ahora", ha incidido el regidor olívico que ha agradecido a las empresas apostar por el área de Vigo para convertirla en el 'Silicon Valley' español.

La CEO y cofundadora de UARX Space, Yanina Hallak, que intervino como responsable de unas de las empresas referentes del Parque Empresarial, ha señalado que "desarrollar un proyecto tecnológico en el parque de Porto do Molle es un privilegio de pocos". "Han sabido elegir muy bien", ha afirmado, dando la bienvenida a las nueva compañías.

Por su parte, Pedro Blanco ha destacado que el nuevo complejo empresarial "representa un nuevo paso en la transformación económica de Vigo y de su comarca", así como ha subrayado que "Galicia está viviendo una nueva revolución industrial", basada en una industria más avanzada, tecnológica e innovadora, y reivindicó el papel del Gobierno de España como "el mejor aliado de las empresas".

Así son las nuevas naves de Porto do Molle

Como informa el Consorcio, la construcción y puesta en funcionamiento de las 14 nuevas naves de Porto do Molle se ubican en las parcelas 6.02 y 6.03, donde se ha generado un recinto de 11.070 metros cuadrados de superficie construida. La actuación contó con una inversión de 11,5 millones de euros.

Las instalaciones disponen de 10 metros de altura con 8 de altura libre interior, así como cuentan con la certificación energética A. Además, el recinto dispone de 67 plazas de aparcamiento, cinco de ellas adaptadas y dos de recarga eléctrica desde paneles fotovoltaicos.

Abel Caballero y David Regades en la nave de Nort3D S.P.

El arquitecto responsable del proyecto es Pablo Menéndez Paz, quien planteó la construcción de un complejo empresarial e industrial en la que conviviesen naves, talleres y oficinas. El objetivo fue preservar la integridad de una gran instalación industrial con un entorno "luminoso, optimista y atractivo".

Empresas instaladas en las nuevas naves de Porto do Molle

Las doce compañías que acoge el nuevo recinto en Porto do Molle tienen como factor común la innovación, siendo en algunos casos referencias nacionales e internacionales en su actividad. Es el caso de Kreios Space, Alén Space, o CENTUM, por ejemplo, con numerosos reconocimientos en el sector aeroespacial y aeronáutico; Egatel, compañía tecnológica de fabricación electrónica avanzada, o Nort3D, especializada en tecnología 3D.

Nave de Kreios Space en Porto do Molle, Nigrán S.P.

También están instaladas Hinvengrup, enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías para la automoción y el sector industrial; Kercus Cientific para distribución de equipamiento médico y productos sanitarios en materia veterinaria; Ecoafrik, de apoyo y protección a la biodiversidad y hábitats marinos de África; Tetsuprec, empresa de mecanizado industrial; Fish Factory, dedicada a la comercialización de conserva de pescado y mariscos; Diverso Laundry, empresa de servicios de autolavandería y tintorería; y Bracken Bridge, de diseño, patronaje, corte, confección y showroom, con un enfoque sostenible y digital.