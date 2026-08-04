Profand recibe el visto bueno ambiental de su planta de procesado de pescado en Vilagarcía (Pontevedra)

Procesado de pulpo en la planta de Profand en Vilagarcía. Cedida

La empresa viguesa Profand ha recibido el visto bueno ambiental de la Xunta de Galicia para su planta de elaboración de productos alimenticios procesados de pescado, crustáceos y cefalópodos. La instalación está ubicada en Vilagarcía (Pontevedra).

Según informa Europa Press, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta resolución, por lo que se concede autorización ambiental integrada a esta instalación ya existente.

Profand adquirió esta planta en 2007 y en la actualidad cuenta con capacidad productiva para procesar más de 198 toneladas al día, por lo que precisa esta autorización al superar las 75 toneladas diarias, como marca la normativa.

La empresa solicitó en junio de 2023 esta autorización, siéndole concedida tres años después.