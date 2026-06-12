Zona Franca de Vigo cierra la octava edición de la aceleradora de internacionalización VíaExterior. Zona Franca de Vigo

ViaExterior, el programa de internacionalización de la Zona Franca de Vigo, ha cerrado su octava edición consolidándose como una de las principales herramientas de apoyo a la expansión exterior de las empresas gallegas. Con la incorporación de 19 nuevas compañías, la aceleradora suma ya 160 proyectos empresariales acompañados en su acceso o consolidación en mercados internacionales.

Durante el acto de clausura, el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, destacó que ViaExterior se ha convertido en "un motor fundamental" para la internacionalización del tejido empresarial gallego. Regades subrayó que el programa no es solo una formación sobre exportación, sino un espacio para aprender, colaborar y ganar confianza para competir fuera.

"Se trata de dotaros de herramientas para que vuestro crecimiento vaya de la mano de una economía sostenible, inclusiva e innovadora", señaló.

En esta edición han participado empresas de perfiles muy diversos, vinculadas a sectores como la biotecnología, el agroalimentario, la moda y los accesorios, los servicios de consultoría e ingeniería o el mobiliario. Trece de las compañías proceden del área de Vigo, dos de A Coruña, dos de Santiago, una de Marín, una de Ourense y una de Lugo.

A lo largo de los últimos siete meses, las empresas seleccionadas han recibido acompañamiento integral y personalizado, con formación práctica, mentoría individualizada y acceso a una red de contactos internacionales.

El objetivo del programa es ayudar a las compañías a diseñar y reforzar sus planes de internacionalización, desde la selección de mercados hasta la adaptación de su oferta, la profesionalización comercial o la mejora de sus capacidades de negociación.

Muchas de las participantes ya han definido sus rutas de entrada a nuevos destinos a través de distribuidores, importadores o plataformas digitales, y han iniciado acciones concretas como nuevos acuerdos comerciales, asistencia a ferias internacionales, contactos con socios locales o mejoras en sus canales digitales y materiales promocionales.

Entre los mercados prioritarios figuran países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, junto a destinos en expansión como Estados Unidos, México, Canadá y Marruecos.