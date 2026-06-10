Empresarias gallegas abordan los desafíos de la innovación, la energía y la transformación digital

El VIII Foro Empresarial de Empresarias Galicia ha reunido este miércoles a más de un centenar de empresarias procedentes de todos los puntos de Galicia en el Pazo de Bendoiro de Lalín. El encuentro, que coincide con el décimo aniversario de la asociación, convirtió a la localidad pontevedresa en un espacio de reflexión, análisis y networking en torno a algunos de los grandes desafíos que afrontan actualmente las empresas gallegas.

La jornada contó además con un importante respaldo institucional. Junto a la presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano, y la junta directiva de la asociación, participaron en la inauguración María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra; Eloína Ingerto, directora xeral de Promoción da Igualdade; Marta Mariño Regueiro, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social; Pablo Fernández, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra y Beatriz Canda, teniente de alcalde del Concello de Lalín. Asimismo, asistieron Covadonga Toca, directora general del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), y María Teresa Barge Bello, diputada provincial de la Deputación de Ourense, junto a representantes de instituciones, entidades empresariales y empresas de toda Galicia.

La inauguración corrió a cargo de la presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano, quien defendió la vigencia de un foro que sigue siendo necesario para dar visibilidad al talento femenino gallego. Durante su intervención, recordó que todavía existen barreras que dificultan que muchas mujeres den un paso al frente y reivindiquen el espacio que les corresponde en el tejido económico. En este sentido, destacó el trabajo realizado por Empresarias Galicia durante la última década para romper techos de cristal, generar redes de apoyo y demostrar que la unión del talento femenino constituye una auténtica palanca de transformación empresarial.

Gala Llano subrayó además que el foro trasciende el ámbito de la igualdad para abordar cuestiones estratégicas que afectan al conjunto del tejido productivo, como el liderazgo empresarial, la internacionalización, la resiliencia industrial, la innovación en salud, la autonomía energética o la transformación digital. Asimismo, animó a las asistentes a aprovechar la jornada para generar alianzas, compartir conocimiento y fortalecer las conexiones profesionales.

La teniente de alcalde de Lalín, Beatriz Canda, puso en valor el dinamismo empresarial del municipio y destacó la importancia de generar espacios que permitan impulsar nuevas oportunidades para las mujeres emprendedoras, visibilizar su talento y fortalecer su papel dentro del tejido económico gallego.

Por su parte, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, destacó que cuestiones como el liderazgo estratégico, la innovación, la autonomía energética o la conectividad son elementos esenciales para la competitividad de cualquier organización y defendió la necesidad de seguir apostando por el talento, la diversidad y la capacidad de adaptación como factores diferenciales para afrontar los retos de futuro.

La encargada de cerrar la apertura institucional fue la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien reivindicó el liderazgo femenino como un factor de competitividad empresarial.

Conocimiento compartido

La primera mesa de debate, centrada en Gobernanza y Reputación, reunió a Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente; Ana Méndez Gil, directora gerente de Galicia Calidade; y Romina Fernández Pena, directora de Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra. Moderada por Aída Cordeiro, fundadora y directora de Attesor, la sesión abordó el liderazgo estratégico y la construcción de marcas de excelencia como elementos diferenciales para impulsar la competitividad empresarial y la proyección de los territorios.

Las participantes coincidieron en señalar que la confianza se ha convertido en uno de los principales activos estratégicos de las organizaciones y defendieron el papel de las marcas de excelencia como herramientas para generar reputación, diferenciación y valor.

Tras la pausa para networking, la actividad se reanudó con una conversación entre Natalia Barreiro, directora de la Refinería de REPSOL en A Coruña, y Belén Muñoz, Business Development Manager de Merchant Union. Durante el encuentro se analizaron cuestiones vinculadas a la resiliencia industrial, la autonomía energética y la importancia estratégica de las materias primas en el actual contexto económico internacional.

Barreiro defendió la necesidad de que las empresas incorporen estrategias de anticipación, diversificación y gestión profesional del riesgo para afrontar un escenario en el que la incertidumbre se ha convertido en una constante, poniendo en valor además las fortalezas industriales, tecnológicas y energéticas con las que cuentan Galicia y España para competir en un entorno global cada vez más exigente.

A continuación, el foro acogió una mesa dedicada a la Innovación en Salud, moderada por Sonia Pita, copropietaria de Döce Ópticos. En ella participaron África González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo e investigadora de referencia internacional, y Ángela Guerra, directora gerente del Hospital Ribera Povisa. Ambas reflexionaron sobre el papel de la innovación científica y sanitaria en la mejora de la calidad de vida de las personas, poniendo el foco en la prevención, la investigación biomédica, la inmunología y la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión hospitalaria.

Durante el debate también se destacó la importancia del bienestar, la humanización de la asistencia y el liderazgo basado en la escucha, la colaboración y la construcción de equipos multidisciplinares.

La última mesa de debate estuvo centrada en la Inteligencia y la Conectividad como motores de transformación empresarial. Moderada por Almudena Justo, directora del Centro Internacional de Computación Cuántica de FSAS Technologies (Fujitsu), contó con la participación de Lourdes Guerra Fornos, presidenta de INEO y cofundadora de Ayco Internet, y Beatriz Ventosinos, gerente del Clúster Ecommerce Galego. Ambas analizaron el impacto de la digitalización, la conectividad y las nuevas tecnologías en la competitividad de las empresas gallegas, defendiendo la tecnología como una herramienta transversal para ganar eficiencia, mejorar la toma de decisiones y anticiparse a los cambios en un entorno cada vez más complejo e incierto.

Además de las mesas de debate, el programa incluyó el espacio "Una Coca-Cola con...", impulsado por Coca-Cola, en el que varias empresarias compartieron sus trayectorias profesionales, experiencias personales y aprendizajes acumulados a lo largo de sus carreras.

La jornada también sirvió para recoger diferentes entrevistas y testimonios grabados en distintos espacios del Pazo de Bendoiro, que permitieron visibilizar historias de liderazgo, emprendimiento, innovación y crecimiento empresarial protagonizadas por mujeres de toda Galicia.

La conducción de la jornada corrió a cargo de Mar Pérez Rodríguez, Co-CEO de Landatu y socia de Empresarias Galicia, que fue la encargada de guiar un programa que volvió a convertir el Foro Empresarial en uno de los principales puntos de encuentro para el liderazgo femenino y el tejido empresarial gallego.