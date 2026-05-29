SABSEG abre su primera oficina en Vigo para reforzar su crecimiento en Galicia

Ana Borrás estará al frente de la oficina, situada en la calle Doutor Cadaval, que dará cobertura tanto a empresas de Vigo como de la provincia de Ourense

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SABSEG, bróker de seguros especializado en gestión de riesgos para empresas, ha abierto su primera oficina en Vigo, reforzando así su estrategia de crecimiento territorial y su apuesta por un servicio de proximidad al tejido empresarial gallego.

La nueva sede, ubicada en la calle Doutor Cadaval, 5, dará cobertura tanto a empresas de Vigo como de la provincia de Ourense, con especial atención a sectores estratégicos de la economía local como el pesquero, la automoción, el textil y la industria agroalimentaria.

La oficina estará dirigida por Ana Borrás, licenciada en Derecho y especializada en el ámbito marítimo, con más de diez años de experiencia en el sector asegurador. Desde esta nueva ubicación, SABSEG impulsará un modelo de asesoramiento cercano y altamente especializado, alineado con el enfoque “glocal” del grupo: combinar capacidades técnicas y soluciones internacionales con un profundo conocimiento del entorno local y de las necesidades específicas de cada cliente.

Con esta apertura, SABSEG continúa consolidando su presencia en Galicia bajo la dirección de Pedro de Torres, dentro de un plan de expansión que combina la incorporación de corredurías y equipos profesionales, el desarrollo de líneas de especialidad y la apertura de nuevas oficinas propias en distintas regiones de España.

El acto de inauguración de la oficina de Vigo, celebrado este jueves 28 de mayo en el Palacio de la Oliva, contó con la asistencia de socios, clientes, autoridades locales y regionales, colaboradores y representantes del tejido empresarial vigués.

Acto de Sabseg en Vigo Cedida

Acompañar a las empresas

El vigués Juan Martínez Bouzo, director general de Mercados, Broking y Especialidades de SABSEG y miembro del Consejo del Grupo, destacó que “la apertura de Vigo responde a nuestra voluntad de seguir creciendo cerca de las empresas y de los territorios con gran dinamismo económico. Galicia tiene un enorme potencial empresarial y queremos acompañar ese crecimiento con un servicio asegurador especializado, cercano y con capacidad para ofrecer soluciones de alto valor añadido. Es un momento muy especial, tanto a nivel profesional como personal, y creemos que Vigo merece un proyecto como éste”.

Por su parte, Ana Borrás señaló que “sumarme a SABSEG supone participar en un proyecto muy estimulante, con una visión ambiciosa pero al mismo tiempo muy orientada a las personas y al servicio. Abrir esta oficina en Vigo tiene un significado muy especial para mí porque es mi ciudad y nos permitirá aportar un valor diferencial de cercanía, conocimiento local y atención muy personalizada, combinados con el nivel de profesionalización y capacidades técnicas de un gran grupo”.

“Nuestro objetivo es convertirnos en un socio de referencia para las empresas de la zona, acompañándolas en la gestión de sus riesgos con soluciones adaptadas a cada realidad y con una clara vocación de crecimiento y desarrollo del equipo en Galicia”, añadió.

Con más de 800 millones de euros en primas intermediadas, más de 800 profesionales y más de 75 oficinas en España, Portugal e Italia, SABSEG mantiene una senda de crecimiento sostenido y aspira a liderar el mercado de la intermediación en el sur de Europa en los próximos años. La compañía está especializada en seguros para empresas y nichos singulares de negocio, combinando especialización técnica, innovación y cercanía con el cliente.