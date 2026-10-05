Bolsos, merchandising, lotería o alimentación: así se reinventan los estancos de Vigo para sobrevivir

Vigo cuenta con alrededor de 60 expendedurías de tabaco, una red de pequeños comercios que afronta la caída del volumen de cigarrillos vendidos y unos márgenes regulados, lo que está llevando a algunos establecimientos a buscar nuevas vías de negocio.

Para entender la necesidad de muchos estancos de "reinventarse", hay varios datos a tener en cuenta. En primer lugar, el margen de ventas que tiene el tabaco: la legislación fija en el 8,5% sobre el precio de venta al público el margen de los expendedores para las labores de tabaco, salvo los cigarros, donde alcanza el 9%.

Se trata de un margen muy bajo para un comercio minorista. Según estadísticas estructurales del comercio elaboradas por Idescat a partir de datos del INE, en alimentación ronda el 26-30%, papelería alrededor del 40%, ropa el 43% y calzado y artículos de cuero alrededor del 44%.

Por otro, la reducción del volumen de cigarrillos vendidos. Según las cifras recogidas por la revista especializada Mundo Estanco, entre enero y marzo de 2026 se comercializaron en España unos 444,6 millones de unidades, un 1,2% menos que en el mismo periodo anterior. En Pontevedra, el descenso acumulado alcanzó el 2,43%, hasta aproximadamente 7,8 millones de unidades.

Estos dos factores, entre otros, han provocado que muchos estancos vean la necesidad de diversificar el negocio y se pueda ver cómo otro tipo de productos comparten espacio con los habituales de las labores del tabaco.

Bolsos y merchandising

Estanco HD. Treintayseis

Bolsos y complementos ocupan buena parte del escaparate del Estanco HD, en Eduardo Iglesias, en pleno centro de Vigo. "Hoy en día tienes que diversificar el negocio", resume su propietario Javier Huertas. "El tabaco tiene una clientela fija, gente de paso y te asegura que la gente entre, pero los márgenes son los que son", añade.

La apuesta de Huertas nace en Madrid. Llegó a Vigo, ciudad de su mujer, en el verano de 2024 después de años vinculado al sector, primero trabajando en un estanco y posteriormente en una gran tabacalera. Con experiencia también en una expendeduría familiar de la capital, cuando encontró el local de Eduardo Iglesias tuvo claro que su ubicación permitía probar algo diferente.

"Yo tenía en mente lo que tenían todos los estancos: un poco de papelería, patatillas... Pero vimos la oportunidad", explica, "y pensé 'hay que probar'".

La idea de introducir bolsos surgió de la experiencia de su hermana y de contactos familiares con proveedores de moda. La ubicación, entre Príncipe y el entorno de Porta do Sol, hizo el resto.

Ahora son precisamente los complementos los que dominan el escaparate. "Con el cartel de Tabacos, el fumador ya sabe que estamos aquí. A lo que tenemos que dar visibilidad es al otro negocio", explica.

La estrategia consiste en aprovechar una ventaja que siguen conservando las expendedurías: un flujo continuo de clientes. "Prefiero vender mucho con menos margen. Los estancos necesitamos afluencia de gente. Mientras haya rotación, hay más visibilidad", apunta Huertas.

Como curiosidad, Javier cuenta que una amiga de su suegra le habló del estanco sin saber el vínculo familiar. "No sabes qué sitio he descubierto para comprar bolsos", le espetó.

Eso sí, para el estanquero que vende bolsos, como en este caso, hay un Recargo de Equivalencia; es decir, un régimen especial de IVA obligatorio que añade un porcentaje extra de recargo en las facturas de compra.

"Con lo que es el tabaco, un estanquero no puede vivir", incide Javier, que añade que "el precio del tabaco sube, pero nuestros márgenes no se mueven". "Que suba veinticinco céntimos a nosotros no nos influye a la hora de ganar dinero. La vida va subiendo, pero lo que ganamos nosotros no", señala, y de ahí que se busque la opción de diversificar el negocio, aun con la "pequeña traba" del recargo.

El turista de crucero, otro cliente

Estanco HD. Treintayseis

A los bolsos ha añadido productos vinculados a Vigo y creaciones de artistas gallegos, una línea que ha encontrado un público especialmente claro: los cruceristas.

"Este verano he empezado a vender más postales y cosas así. En invierno prácticamente no se movían. En el 80% de los casos son los de los barcos", asegura.

Huertas reconoce que las Navidades elevan la facturación por la enorme afluencia de visitantes al centro, pero asegura que el comportamiento del crucerista es diferente. "En Navidad se nota por la cantidad de gente que pasa, pero esa gente no viene con tanta ansia de gastar. Al del barco no le importa. Se nos ilumina la cara cuando vemos que hay cruceros".

En el caso de las láminas e imanes, hay muchos diseños centrados en Vigo y con referencias muy locales, obra de la artista viguesa Unapiranha. "Sobre todo, me gusta mucho lo que hace porque es algo de aquí, de Vigo. La gente es muy de lo suyo. Es un mercado en el que la gente, si ve algo de una artista gallega, lo mira de otra manera", refrenda Javier.

Loterías y alimentación

Otro de los negocios asociados a los estancos son los despachos de loterías, que se pueden ver en varios estancos, aunque uno de los ejemplos más curiosos es el de una de las expendedurías de la céntrica calle Rosalía de Castro, que ofrece productos de alimentación.

Desde este estanco aseguran que la "diversificación" del negocio es necesaria para "rentabilizarlo". Así, mantiene el tabaco como actividad principal, pero ha añadido lotería y una sección de alimentación abastecida por Claudio Express.

Las expendedurías pueden comercializar otros productos, pero deben presentar una declaración responsable ante el Comisionado para el Mercado de Tabacos detallando qué artículos o servicios quieren incorporar. Hacienda exige, además, que no interfieran con la conservación y comercialización del tabaco, la seguridad o la atención al público.

Tampoco admite productos dirigidos fundamentalmente a menores. Es decir, en este estanco se puede vender bebidas, galletas o pan envasado, pero no alimentos a granel. Por ejemplo, el Comisionado dio el visto bueno a todos los productos comunicados salvo a unos huevos de chocolate orientados al público infantil.

Existen además otras limitaciones. Entre los productos que habitualmente no se autorizan figuran alimentos sin envasar, perfumes o ambientadores que puedan afectar al tabaco por su olor y determinadas actividades que puedan interferir con el servicio propio de la expendeduría.