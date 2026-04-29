Vigo, mención honorífica en los Premios Nacionales de Comercio Interior
Se trata de unos distintivos que entrega el Ministerio de Comercio en Toledo y en los que se ha puesto de manifiesto el compromiso municipal en el respaldo del pequeño y del mediano comercio vigués en eventos como la Navidad, tal y como precisó Abel Caballero
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El Concello de Vigo ha sido distinguido en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025 -otorgados por el Ministerio de Economía- con una Mención Honorífica. Estos distintivos que, en esta edición, se están entregando en un acto en Toledo, reconocen la labor de los Ayuntamientos en las tareas de desarrollo comercial, modernización empresarial, atención al pequeño y mediano comercio y renovación urbana comercial.
Más concretamente, se ha destacado sobre Vigo el compromiso municipal para potenciar el pequeño comercio, principalmente, en la Navidad y por "el enorme impulso" para el pequeño y para el mediano comercio. "Aunque ahora esa potenciación ya es todo el año", precisó Caballero, aludiendo a otros eventos como La Reconquista, O Marisquiño o los conciertos de Castrelos.
"Lo recibimos con un enorme orgullo", concluyó el primer edil vigués.