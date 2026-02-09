El Gran Vía de Vigo amplía su oferta de moda masculina: Núñez de Arenas abre una tienda

El Gran Vía de Vigo aumenta su oferta de moda de hombre: Núñez de Arenas abre una tienda Cedida

Núñez de Arenas, la reconocida marca de moda para hombre, abrirá próximamente una tienda en el centro comercial Gran Vía de Vigo. Se trata del primer establecimiento de la firma comercial en la provincia de Pontevedra.

Fundada en 1975, Núñez de Arenas es una firma española especializada en moda masculina, con más de cinco décadas de trayectoria en el sector. La marca se inspira en el hombre contemporáneo, urbano y elegante, ofreciendo colecciones que combinan tradición, diseño y funcionalidad, pensadas para adaptarse al estilo y personalidad de cada cliente.

"La apertura de esta nueva tienda amplía la oferta de moda masculina del centro y refuerza su mix comercial con una firma de identidad propia y reconocida a nivel nacional", explican desde la gerencia del centro comercial.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la fecha de apertura y las acciones previstas para celebrar la llegada de Núñez de Arenas al centro comercial.