En vigor hasta el 30 de octubre: los jóvenes pueden pedir el aval del 20% de la hipoteca para comprar una vivienda

El precio máximo de la vivienda debe estar entre 180.000 y 260.000 euros, según el municipio en el que se encuentre Eduardo Parra - Europa Press

La vivienda en Galicia vive un momento complicado, con unos precios elevados que dificultan el acceso a una vivienda en propiedad, sobre todo entre los más jóvenes. Ante esta situación, la Xunta mantiene abierto desde el pasado 13 de marzo el programa de avales para la adquisición de vivienda, que estará disponible hasta el 30 de octubre a las 14:00 horas.

Esta es la cuarta edición de esta línea de apoyo, para la que la Xunta ha destinado un presupuesto de 5 millones de euros y que está dirigida a menores de 36 años. En el caso de la vivienda protegida, no hay límite de edad para acceder a esta ayuda.

El plazo termina el 30 de octubre

Muchos gallegos se encuentran con el mismo problema a la hora de querer comprar una vivienda: no solo tienen que hacer frente a las cuotas de una hipoteca, sino que también necesitan disponer de unos ahorros suficientes para afrontar la entrada y otros gastos iniciales que, por lo general, suponen una alta cantidad de dinero.

Si es tu caso, debes saber que todavía tienes de plazo hasta el próximo 30 de octubre a las 14:00 horas para solicitar hasta el 20% de aval del precio de adquisición, o su valor de tasación, en el supuesto de que este sea menor.

El objetivo es que quienes cumplan los requisitos puedan acceder a una financiación mayor sin necesidad de disponer de una cantidad elevada de ahorros. La medida cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros y se ha puesto en marcha con las siguientes entidades financieras: Abanca, Caixa Rural Galega, Unicaja, Sabadell y Cajamar Caja Rural.

Este aval está destinado a menores de 36 años residentes en Galicia que vayan a comprar su primera vivienda. Si se trata de viviendas protegidas, no existe límite de edad. También pueden acceder personas de nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea, así como ciudadanos extranjeros que dispongan de autorización de estancia o residencia en España.

Para poder beneficiarse, los ingresos deben situarse entre 2 y 5,5 veces el IPREM. Cuando la adquisición se realice entre varias personas, este límite puede elevarse hasta 6,5 veces el IPREM en el caso de los ingresos conjuntos.

Además, el precio de la vivienda debe situarse entre 180.000 y 260.000 euros, dependiendo del municipio. En las viviendas protegidas, el importe máximo será el establecido en su correspondiente calificación definitiva.

La solicitud se debe presentar obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia a través de este enlace.

Como novedad, conviene resaltar que, de cara a la próxima convocatoria, Alfonso Rueda ha anunciado que se elevará hasta los 45 años la edad máxima para beneficiarse de los avales de la Xunta para adquirir la primera vivienda.

Resumen de los requisitos para esta convocatoria: