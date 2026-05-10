Profesionales, empresas y ciudadanía debatirán en Pontevedra sobre educación financiera y consumo digital

La Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF) organiza los próximos 15 y 16 de mayo el XI Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad, con ponencias y mesas redondas sobre algunos de los principales desafíos actuales relacionados con las finanzas.

Pontevedra volverá a convertirse los días 15 y 16 de mayo en el punto de encuentro de profesionales, instituciones y ciudadanía con la celebración del XI Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad, que tendrá lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos de la ciudad.

La Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF), organizadora del foro, lo define como un espacio orientado a impulsar una educación financiera "rigurosa, ética y basada en normas técnicas internacionales".

Será la jornada abierta del sábado 16 la que centrará buena parte de la actividad pública del foro, con ponencias y mesas redondas sobre algunos de los principales desafíos actuales relacionados con las finanzas.

Estructura del evento

Uno de los bloques más destacados girará en torno al comportamiento humano y la toma de decisiones. El catedrático de Psicología Social de la Universidade de Santiago de Compostela José Manuel Sabucedo analizará por qué las personas no siempre actúan de manera racional en cuestiones económicas y cómo determinados sesgos influyen en el comportamiento financiero. La organización plantea esta ponencia como una reflexión sobre la necesidad de formar ciudadanos capaces de decidir con mayor autonomía y criterio.

El programa también pondrá el foco en la seguridad digital y la protección de los consumidores. El presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz Anillo, intervendrá en una sesión dedicada a los fraudes financieros en el entorno digital, centrada especialmente en los riesgos para colectivos vulnerables y en las herramientas para reforzar la protección frente a estafas y engaños económicos.

Otro de los ejes de la jornada será el impacto práctico de la educación financiera. El foro presentará resultados del programa YoWelfare y experiencias educativas vinculadas a la gestión real de empresas por parte de alumnos, con la intención de mostrar cómo la formación financiera puede trasladarse al día a día y afectar directamente al bienestar económico de las personas.

La programación reservará, además, un espacio para debatir sobre la realidad profesional de los educadores financieros personales. Una mesa redonda reunirá a especialistas de distintos puntos de España y Argentina para compartir experiencias sobre los retos de la profesión, el acompañamiento a familias y empresas y las dificultades de desarrollar modelos sostenibles en este ámbito.

En el bloque dedicado a empresas, el foro analizará la relación entre bienestar corporativo y entorno laboral. La organización plantea debates sobre absentismo, rotación y compromiso profesional, defendiendo que el bienestar (incluido el financiero) puede convertirse en una herramienta estratégica para la retención de talento.

Entrega de premios

Durante el encuentro también se celebrará la entrega de los Premios AEPF a la Educación Financiera de Calidad. Entre los reconocimientos previstos figuran el premio al Mejor Educador o Educadora Financiera Personal, el galardón Familia Virtuosa y las distinciones dirigidas a instituciones impulsoras de la educación financiera de calidad.