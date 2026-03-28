La construcción de vivienda en el barrio vigués de Navia desde dentro: "Lo más difícil ya está hecho"

La conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María M. Allegue, en su visita a las obras de vivienda en Navia S.P.

Vivir en Vigo es más caro que en ninguna otra ciudad de Galicia y la tendencia se mantiene al alza. Las administraciones no pueden negar la dificultad de familias y jóvenes en el acceso a la vivienda y se han puesto manos a la obra.

La construcción de vivienda supone gran parte de la actuación de laXunta de Galicia en Vigo, que, como hace 20 años, centra sus esfuerzos en el barrio de Navia. Entre Teixugueiras y San Paio de Navia, el gobierno gallego está trabajando por construir 1.599 viviendas de protección.

Tras anunciar la licitación de 50 nuevas viviendas de protección pública, Treintayseis acompañó a la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante su visita a las obras del polígono 1. "Hemos avanzado mucho desde la última vez que vinimos", apunta la responsable autonómica.

Allí, se están construyendo ya 10 edificios que se encuentran en diferentes fases de ejecución. Estos inmuebles aportarán un total de 294 viviendas al parque inmobiliario olívico a lo largo del 2027, si la climatología y la falta de mano de obra lo permiten.

Una de las construcciones levantadas en el polígono 1 de Navia S.P.

A estas obras del polígono hay que sumarles otras 43 viviendas públicas protegidas (VPP) que están pendientes de adjudicar. Así, sumarían 337 hogares de los 733 planteados por el gobierno gallego. En el polígono 2 se construirán 719 viviendas, de las cuales ya están proyectadas o licitadas 540.

De esta forma, son 877 hogares los que están en proceso de construirse en el barrio de Navia. Cabe resaltar que el polígono 2 aún no está urbanizado y que los 10 edificios en obras estarán disponibles para los vigueses y las viguesas a lo largo de 2027.

Acortar tiempos con técnicas industrializadas

La primera parada es en la parcela 6, donde Construcciones Ramírez está realizando las excavaciones para levantar 35 VPP distribuidas en tres bloques. "Hemos tenido un tiempo bastante malo y nos ha hecho no poder avanzar en las cimentaciones", explica una de las responsables de la obra.

Este inmueble estará construido con técnicas industrializadas, lo que permitirá acortar los tiempos de ejecución. "Una vez esté el agujero hecho, todo irá más rápido porque la estructura ya se está fabricando", añade Allegue.

Parcela 6 del polígono 1 de Navia, a 26 de marzo de 2026 S.P.

Pese al retraso por las malas condiciones meteorológicas de este principio de año, se espera que el primer bloque esté levantado durante el verano y el segundo durante el otoño. La previsión es que la obra, que arrancó en octubre de 2025, esté terminada en la primavera de 2027.

"Lo más difícil ya está hecho"

De los 10 edificios que se están construyendo, tan solo tres se levantarán con técnicas industrializadas. Los siete restantes, adjudicados hace más tiempo, se están llevando a cabo con métodos más tradicionales.

Es el caso de las parcelas 7, 8 y 9 que está trabajando Oreco Balgon y la 10, donde está actuando Citanias. Durante las excavaciones se encontraron con agua y elementos que impidieron avanzar al ritmo deseado.

La conselleira de Vivenda junto al responsable de Oreco Balgon S.P.

Aun así, desde Oreco Balgon, que ha experimentado una situación similar en la parcela 21, prevén acabar las obras entre el primer y el segundo trimestre del próximo año. Esta empresa construirá 117 viviendas públicas de protección en Navia.

"Lo más difícil ya está hecho", admite la conselleira, emocionada por observar que los edificios ya están creciendo en altura. "¡Qué gusto ver grúas!", añade desde la azotea del inmueble adjudicado a Citanias, que ya cuenta con sus cinco alturas.

Panorámica de las parcelas 7, 8, 9 y 10 del polígono 1 de Navia S.P.

La falta de mano de obra es otro de los retos a los que se enfrentan los constructores. Por eso, Allegue asegura que mantienen reuniones con la Fundación Galega da Construcción, la Fundación Galega Constrúe y con el Cluster de la Construcción para dilatar la licitación y la ejecución de las obras y adaptarse a las necesidades y capacidades de las empresas.

Allegue en las obras de la parcela 25, adjudicadas a Copcisa S.P.

En la parcela 25, Copcisa ya ha alcanzado "cota cero" y comenzará a construir "ladrillo a ladrillo" la estructura de un edificio que albergará 46 VPP. Por su parte, Acciona y Xac-Orega continúan excavando en los terrenos 22 y 20, respectivamente.

En ambos casos, se utilizarán técnicas industrializadas que agilizarán los procesos, como en la parcela 6. "Hay empresas gallegas fabricando industrializada. Queremos hacer esa cadena de valor", recalca Allegue en diálogo con los constructores, que sumarán 60 nuevas viviendas públicas en el barrio de Navia.

Relación con los concellos

El metro cuadrado de compra ya se sitúa en los 2.410 euros y el valor del alquiler se mantiene en máximos históricos, 11,5 euros por metro cuadrado —según datos de Idealista del mes de febrero—. El arrendamiento en Vigo cuesta 705,9 euros de media, por encima de A Coruña (697,1 euros) y el resto de urbes gallegas.

La "emergencia habitacional" es una realidad y ha provocado que la Xunta haya realizado diversas modificaciones normativas para agilizar trámites y comenzar cuanto antes las obras. Según Allegue, no contar con herramientas como los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) de suelo residencial fue una de las razones por las que no se construyó vivienda pública en Vigo en la década anterior.

María Martínez Allegue, durante su visita a las obras de Navia S.P.

En concreto, señala a "la burocracia y los trámites administrativos, y muchas veces la falta de diligencia de las administraciones en general". "También incluyéndonos a nosotros. Por eso hicimos esa modificación normativa, porque en la situación en la que estamos necesitamos agilidad", recalca la conselleira.

Sobre Casa 47: "Es una barbaridad"

Las nuevas viviendas de Navia serán públicas protegidas o de protección autonómica. Las primeras pertenecerán al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y las segundas a promotores, que pueden ser tanto privados como públicos.

Allegue bajando las escaleras de uno de los nuevos edificios de Navia, en Vigo S.P.

De cualquier manera, los precios para inquilinos o compradores tendrán un límite. En este sentido, Allegue saca pecho de los topes marcados por la Xunta de Galicia y critica la decisión tomada por el Gobierno de España con la recién creada Casa 47, que oferta 67 viviendas en Vigo.

"Esas viviendas tienen precios de alquiler de ocho euros por metro cuadrado, que están por encima del precio del mercado libre aquí", indica, así como advierte que estos pisos estatales "no están protegidas, no están catalogadas como viviendas públicas".

"Para una vivienda de dos dormitorios, tienen un precio de 800 euros, que es una barbaridad. Si fuera nuestra y pública, sería de 150 euros", añade la conselleira, que también reprocha que sólo puedan acceder a estos pisos personas cuyo gasto en alquiler les suponga menos del 30% de su salario. "Tienes que tener unos ingresos mensuales de cerca de 3.000 euros", critica Allegue.