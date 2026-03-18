Conxemar generó en 2025 un impacto de 98,4 millones en Vigo y cerró acuerdos por 831,7 millones

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar y el Congreso FAO-MAPA consolidaron en 2025 su posición como uno de los grandes encuentros internacionales del sector pesquero y de la industria de productos del mar.

Así lo recoge el informe sobre su impacto socioeconómico en Vigo y su área, elaborado por la Universidade de Vigo en el marco de la Cátedra ARDÁN, con la colaboración de la Asociación Conxemar y la Zona Franca. El estudio, presentado en la sede del Consorcio, destaca que ambos eventos generaron 98,4 millones de euros en producción, 53,4 millones de renta y 1.246 puestos de trabajo en el entorno vigués.

La dimensión comercial del encuentro volvió a situarse entre sus principales fortalezas. Durante la 26ª edición de la Feria se alcanzaron acuerdos por valor de 831,7 millones de euros, una cifra equivalente a cerca del 4,5% de la facturación total del sector de la industria y comercialización de productos pesqueros en España.

Además, el impacto económico derivado de la actividad de negocio se elevó en la comarca de Vigo hasta los 698,3 millones de euros en producción, 303,4 millones en renta y 6.224 empleos, mientras que en el conjunto de Galicia ascendió a 857,9 millones en producción, 372,7 millones en renta y 7.646 puestos de trabajo.

El informe también apunta al margen de crecimiento del certamen si pudiera absorber toda la demanda de espacio existente, lo que permitiría sumar 6,6 millones de euros más en producción, 3,3 millones en renta y 66 empleos adicionales, además de 92 millones extra en cifra de negocio.

La última edición de Conxemar reunió a más de 30.000 visitantes y 800 expositores de 97 países, con un gasto medio por participante de 676,5 euros y un notable impulso para la hostelería, el transporte y los servicios profesionales.

Ampliación del Ifevi

Durante la presentación, el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, el presidente de Conxemar, Eloy García, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, coincidieron en subrayar la necesidad de ampliar el Ifevi para asegurar el futuro de la feria.

Caballero calificó Conxemar como "una feria para conocer Vigo, un evento insignia para la ciudad" e hizo un llamamiento por la necesaria ampliación del Ifevi. "Para una ciudad que ha forjado su identidad sobre la economía y los negocios, es imprescindible actuar ya en la ampliación", aseguró Caballero.

"No se trata solo de Conxemar o Navalia, sino de abrir nuevos espacios para la economía y atraer otras grandes ferias. Vamos a llevar a cabo la ampliación y lo haremos cuanto antes", añadió.