El marisqueo de la ría de Arousa pierde 59 millones de euros: el sector habla de un "futuro sin horizonte"

El sector marisquero de la ría de Arousa ha alcanzado pérdidas de 59 millones de euros en los últimos cinco años, según han alertado la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y las cofradías y agrupaciones de mariscadoras y productores de mejillón.

Así lo han expuesto este lunes en una rueda de prensa, a la que ha acudido Europa Press y en la que han hecho referencia a los datos globales de producción de bivalvos, salvo mejillón, recogidos de pescadegalicia.gal, de los cuatro últimos quinquenios y del bienio 2024/2025.

En este sentido, han hecho referencia a la evolución de la almeja babosa, fina, roja, japónica y berberecho. Además, han denunciado que esta pérdida productiva y la "ausencia de un plan público de saneamiento y regeneración" de la ría por parte de la Xunta, "deja sin horizonte de futuro al sector".

"Las pérdidas económicas consecutivas (2021-2025) de los principales recursos de bivalvos, salvo mejillón, son de 10 millones de euros en 2021 y otros tantos en 2022; de 8,5 millones de euros en 2023 y de 30,8 millones de euros en 2024-2025. Lo que supone una pérdida de 59,3 millones de euros en los últimos cinco años", han denunciado.

Según los datos hechos públicos, la producción total media anual en el bienio 2024-2025 se situó en 1.808 toneladas, lo que supone un descenso del 52% respecto a la media de 2019-2023 (3.506 toneladas) y pérdidas económicas de 29,7 millones de euros en ese periodo.

En este contexto, el sector ha demandado a la Xunta un plan "urgente" de regeneración de los bancos marisqueros y de "saneamiento integral" de la ría y de los ríos. Todo ello, acompañado de una "fuerte dotación económica", así como la paralización del punto de vertido de Sálvora y de los "proyectos estratégicos nefastos para la ría".

Descenso drástico

Por especies de bivalvos, la almeja babosa pasó de una media anual de 268 toneladas en 2019-2023 a 48 toneladas en 2024-2025, un descenso del 82%, que se traduce en pérdidas de cerca de ocho millones de euros. Por su parte, la almeja fina registró una caída mayor, del 85% con relación a la media de 2019-2023, mientras que el berberecho, en el mismo período, redujo su producción un 87%. "Desde 2008 su presencia en la ría pasó de ser un "recurso fundamental a tener una presencia mínima", denuncian.

En cuanto a la almeja japónica, más resistente a las condiciones adversas y que fue introducida ante el descenso de otras especies, sufrió una reducción del 38% respecto al período 2019-2023. Asimismo, la almeja roja pasó 144 toneladas al año en el periodo de 2019-2023, a registrar un total de 91 toneladas en el bienio 2024-2025, lo que supone un descenso del 47% con relación a la media de 2019-2023.

Esta situación tiene consecuencia directa en los Permisos de Explotación (Permex) de marisqueo en la ría de Arousa, que en 2011 se situaban en 1.731 y el 2025 cerró con un total de 1.354 -de ellos, 156 son personas mayores de 60 años y 574 están entre 51 y 60, cerca de la jubilación-.