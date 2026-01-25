El Gobierno cambia las normas en 2026: hasta 95 euros menos al año en la nómina a partir de enero

Ver la notificación del banco con la nómina ingresada a final de mes suele ser motivo de alegría y de alivio financiero. Sin embargo, en este aspecto el Gobierno de España tiene novedades que no pasarán desapercibidas para muchos trabajadores.

A partir de este mes de enero, millones de empleados en España verán reducida su nómina hasta en 95 euros anuales. Pero, ¿a dónde va a parar este dinero y por qué se descuenta de la nómina? Te lo contamos en este artículo.

Hasta 95 euros menos en la nómina a partir de enero

2026 llega con importantes cambios, y uno de los más destacados afecta al ámbito económico. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supondrá hasta 95 euros menos al año en la nómina de los trabajadores.

Esta "nueva cotización", aplicada en las nóminas desde 2023, tiene como objetivo principal reforzar el sistema público de pensiones.

El impuesto del MEI se mantendrá, al menos, hasta 2032 y variará cada año. Es decir, el porcentaje aplicado se va incrementando progresivamente, pasando del 0,6% en 2023 al 0,9% en 2026, y se reparte entre el trabajador y la empresa.

De este 0,9% que se aplica en las nóminas este año, el 0,75% lo asumirá la empresa y el 0,15% restante, el trabajador.

Por poner un ejemplo, en el caso de un trabajador con un salario bruto anual de 25.000 euros, el MEI supondrá una aportación anual de 225 euros: 168,75 a cargo de la empresa y 33,75 euros a cargo del empleado.

En conjunto, la retención de hasta 95 euros anuales afectará a los trabajadores que coticen por la base máxima, situada en torno a los 63.180 euros brutos al año. En este supuesto, la empresa deberá aportar cerca de 474 euros.

Como ya se ha indicado en párrafos anteriores, el porcentaje a aplicar en la cotización del impuesto MEI se incrementa progresivamente cada año, hasta alcanzar el 1,2% previsto para 2029. Así quedaría la tabla de evolución:

Año Porcentaje (total) % trabajador % empresa 2023 0,6% 0,1% 0,5% 2024 0,7% 0,12% 0,58% 2025 0,8% 0,13% 0,67% 2026 0,9% 0,15% 0,75% 2027 1% 0,17% 0,83% 2028 1,1% 0,18% 0,92% 2029 1,2% 0,20% 1%

Los autónomos, a diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, deben asumir el impuesto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional de forma íntegra y sin compartirlo con la empresa.

¿Cuál es el propósito del Mecanismo de Equidad Intergeneracional?

El MEI opera como un "colchón de seguridad" que refuerza la sostenibilidad del sistema y garantiza el poder adquisitivo de las pensiones.

En otras palabras, se trata de una medida de cierre que afecta a autónomos, empresas y trabajadores por cuenta ajena y tiene por objetivo reforzar la capacidad financiera del sistema público de pensiones.

En función del salario bruto y de la base de cotización, el descuento puede alcanzar hasta 95 euros anuales. En 2026 se aplica un tipo del 0,9%, del cual el 0,75% lo aporta la empresa y el 0,15% restante, el trabajador.