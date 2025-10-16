El ministro Ángel Torres, en Vigo: "Los productos portuarios son fundamentales para la economía"

Vigo se ha convertido esta mañana en capital del control fronterizo y de inspección sanitaria de España con motivo de la celebración de las segundas Jornadas Nacionales sobre Controles Oficiales en el Tráfico Internacional de Mercancías.

El evento fue inaugurado al filo de las 10:00 horas de la mañana por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien destacó la importancia de la entrada de productos por el puerto como eje económico fundamental y para la creación de puestos de trabajo -más de 250.000 en el conjunto del Estado-.

Más concretamente y según precisaron desde la Delegación del Gobierno en Galicia, el de Vigo es el primer puerto de España en inspección de productos de origen animal, fundamentalmente, de pescado y marisco, con más de 500.000 toneladas anuales.

Expedientes y Caso Koldo

En su visita a Vigo, Torres explicó, por otro lado, que se está trabajando en la declaración de diferentes espacios e inmuebles en Galicia como memoria histórica -San Simón o el Pazo de Meirás, entre otros- y anunció que, el próximo 4 de noviembre, se incoará el expediente para hacer lo propio con Ferrol.

Jornadas sobre el Control del Tráfico de Mercancías en Vigo Treintayseis

A preguntas de los periodistas sobre el Caso Koldo y el informe que, presuntamente, vincularía al ministro con esta trama, Torres mantuvo su discurso: "Ha habido quien ha instalado calumnias muy graves y estoy convencido de que cuando se saquen esos informes, hay personas que tendrán que pedir disculpas. La política no es la calumnia ni la difamación, es dar la mano al rival político. Hay límites que no se pueden sobrepasar", concluyó.